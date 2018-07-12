Apple, Türkiye'deki Ürünlerine Yüzde 23 Oranında Zam Yaptı

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerinin fiyatlarına yüzde 23 oranında zam yaptı. Apple, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için zam kararı aldı.

YENİ ZAMLAR SONRASI APPLE FİYATLARI BELİRLENDİ

İşte yeni zamların ardından Apple ürünlerinin fiyatları:

iPhone X: Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X, normalde 5.200 TL fiyat bandından alıcılarını bekliyordu. Fakat artık zam ile 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak. Bu telefonunun en üst modelinin fiyatıysa 8.599 TL olarak belirlendi.

iPhone 8: Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu. iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

Macbook Pro: Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL'den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor. 15 inçlik yeni Macbook Pro'lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

Apple Watch: Yapılan zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.