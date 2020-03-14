Apple Türkiye’deki mağazalarını kapattı
ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünyada 120'ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye'deki 2 mağazasını kapattığını açıkladı.
14.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:19
ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünyada 120'ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye'deki 2 mağazasını kapattığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com