Apple Türkiye’deki mağazalarını kapattı ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünyada 120'ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye'deki 2 mağazasını kapattığını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünyada 120'ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye'deki 2 mağazasını kapattığını açıkladı. Kaynak: Dunya.com