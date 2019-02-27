Apple, Türkiye'de Teknik Servis Fiyatlarında İndirime Gitti

Apple'ın Türkiye'deki satışlarının düşmesi, firmayı farklı stratejilere yönlendirdi. Son modellerinin yüksek fiyatlarla kullanıcıyla buluşması, rakipleri karşısında pazar payını kaybetmeye başlamasına neden oldu. İlk adım olarak servis ücretlerinde indirime giden firma, iPhone 7 ve üzeri modeller için en az 100 TL en fazla 700 TL arasında indirime gitti.

APPLE CEO'SU MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay bizzat CEO Tim Cook ile Türkiye pazarında indirime gidileceğini duyuran Apple'ın ilk adımı servis fiyatlarını düşürmek oldu. Firmanın servis onarım fiyatlarında indirime gitmesi, ürünlerin satış fiyatlarındaki beklenen indirim oranları hakkında da ipucu veriyor.

SADECE DİĞER HASAR KAPSAMINDA İNDİRİM UYGULANACAK

iPhone 7 ve daha yeni iPhone modellerinin "Diğer Hasar" kapsamındaki garanti dışı onarım ücretlerini düşüren Apple, ekran değişim ya da batarya değişim ücretlerinde bir indirime gitmedi.

IPHONE 7 VE ÜSTÜ CİHAZLAR YARARLANABİLECEK

Apple'ın iPhone 7 ve daha yeni modelleri için garanti dışı "Diğer Hasar" ücretlerindeki indirim miktarı şöyle:

iPhone XS Max: 6.499 TL yerine 5.799 TL/ 700 TL indirim

iPhone XS ve X: 5.699 TL yerine 5.299 TL/ 400 TL indirim

iPhone 8 Plus ve XR: 4.199 TL yerine 3.799 TL/ 400 TL indirim

iPhone 8: 3.799 TL yerine 3.299 TL/ 500 TL indirim

iPhone 7 Plus: 3.799 TL yerine 3.299 TL/ 500 TL indirim

iPhone 7: 3.099 TL yerine 2.999 TL/ 100 TL indirim

iPhone SE, 5s, 5c, 6, 6 Plus modellerinin "Diğer Hasar" kapsamına giren onarım ücretlerinde ise bir değişim yaşanmadı.

DİĞER ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM UYGULANMASI BEKLENİYOR

Firmanın önümüzdeki günlerde iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve Mac ürünlerinde indirime gitmesi bekleniyor.