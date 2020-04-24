Apple, TikTok'a Giriş Yaptı!
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Apple, TikTok'a Giriş Yaptı!

TikTok'a girmesi sürpriz olan markalara bir yenisi eklendi. Cupertinolu teknoloji devi Apple da TikTok'a giriş yaptı.

Apple, TikTok'a Girdi

TikTok, artık sadece kısa eğlence videolarının paylaşıldığı sosyal bir platform değil.

24.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:27
Apple, TikTok'a Giriş Yaptı!

TikTok'a girmesi sürpriz olan markalara bir yenisi eklendi. Cupertinolu teknoloji devi Apple da TikTok'a giriş yaptı.

Apple, TikTok'a Girdi

TikTok, artık sadece kısa eğlence videolarının paylaşıldığı sosyal bir platform değil. Platformda görmeyi düşünemediğimiz büyük çaplı şirketler bile TikTok hesabı açıp platforma katılıyor. Dünyadaki en değerli şirketler arasında tepelerde olan Apple da bunlardan biri. Apple'ın ürünlerini tanıtmak için sosyal ağ platformlarını etkili bir şekilde kullandığını biliyoruz. Şirketin TikTok'a girmesi an meseleseydi ve sonunda TikTok'a katıldı.

Apple TikTok Hesabı Onaylı!

Apple'ın TikTok hesabı doğrulanmış (mavi tık almış), sahte olma ihtimali yok gibi. Yaklaşık 1500 takipçisi olan hesapta biyofragi sözü, video veya herhangi bir şeyin paylaşılmamış olması dikkat çekici. Apple'ın bu TikTok hesabı için planlarının ne olduğunu kimse bilmiyor; iki olasılık var. İlki Apple, 23 milyondan fazla takipçisinin olduğu Instagram'da başarılı olarak kabul edilebilecek #ShotoniPhone yarışmasının etkisini artırmak için TikTok'u kullanabilir. TikTok, öncelikli olarak eğlenceli videolara odaklanırken, Apple kesin olarak iPhone ile çekilen ve düzenlenen içerikleri paylaşabilir. İkincisi, bu sadece bir iş hesabı olabilir ve Apple videoları herkese açık şekilde paylaşmayı planlamıyordur. Şirketin Twitter hesabını kullanımı göz önüne alındığında bu sürpriz olmaz. Apple, bir süredir TikTok'ta bazı reklamlar yayınlıyor, bu hesap bununla ilgili olabilir.

[Image] Apple's other official accounts on TikTok

Apple on TikTok: 0 tiktoks

Apple on twitter: 0 tweets

business as usual pic.twitter.com/NbUDeZ547F

— Matt Navarra | ?? #StayAtHome (@MattNavarra) April 23, 2020

TikTok İndir

Her iki durumda da TikTok giderek daha popüler hale geldiğinden Apple'ın kendi profilini oluşturması mantıklı. TikTok'un şu anda dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcısı var, bu sayı göz ardı edilemez.

Kaynak: Tamindir

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