Apple Tarihinde Bir İlk: Endüstriyel Tasarım Ekibinin Başına Bir Kadın Geldi

Apple'ın tasarım ekibinin başı Jony Ive'ın şirketten ayrılmasıyla birlikte bir ilk yaşandı. Jony Ive'nin Apple ürünleri üzerindeki rolü fazlasıyla büyük olduğu için şirket, bu yükü tek bir kişinin sırtına bindirmek istemedi ve Evans Hankey, Endüstriyel Tasarım bölümünün genel müdürü olurken; Alan Dye da Arayüz Tasarımı ekibinin genel müdürü olarak atandı.

Apple Park genel merkezindeki tasarımına iki yıl ara verdikten sonra 2017 yılından beri endüstriyel ve yazılım tasarımlarının başında bulunan Jony Ive'ın yazılım kısmındaki sorumlulukları Dye'a verildi. Ive, tasarım bölümünde meşgulken Ive'ın vekili olarak bulunan Dye'ın görevine aşina olduğu biliniyor. Dye, iOS, macOS, iPadOS ve diğer yazılımların sorumluluğunu üstlenecek.

Tasarım ekibi için yıllardır çalışan ve kendi adına 300'den fazla patent dosyası olan Hankey ise, Endüstriyel Tasarım ekibinin başına geçecek ilk kadın yönetici olacak. İki isim de bu zamana kadar fazla öne çıkmamış olsalar da Apple, "Dye da Hankey de Apple'ın tasarım ekibinde yıllardır kilit liderlik rollerini üstlendi" şeklinde bir çaıklama yaptı.

Ive, direkt olarak CEO Tim Cook ile irtibat halinde çalışıyordu ancak Dye ve Hankey, işleyişleri Apple'ın Baş İşletme Görevlisi Jeff Williams'a aktaracak.