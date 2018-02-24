Apple Takipçi Değil, Lider"

Apple, geçtiğimiz günlerde yılın en yenilikçi şirketi seçilerek Fast Company'nin "en yenilikçi 50 şirket" listesinin zirvesine oturdu. Elbette bunda 2017 yılında hayata geçirdiği iPhone X'in payı büyük. Ancak yalnızca akıllı telefonu değil, telefonun içeriğinde yer verdiği teknolojilerin bu ödülü kazanmasını sağladığının altını çizmek lazım. iPhone X'de yer alan Face ID bir yana, arttırılmış gerçeklik alanında yaptığı çalışmalar da şirketin zirveye oturmasına eşlik etti.

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Fast Company, konuyla ilgili Apple CEO'su Tim Cook ile yaptığı röportajda, Apple'ın rakibi Samsung ile olan rekabetine istinaden, Apple'ın bir takipçi mi, yoksa bir lider mi olduğunu sorduğunda, aldığı cevap oldukça netti. Cook, "Apple takipçi değil, bir lider" derken, elbette bazı noktalarda ilham almanın gerekliliğinden de bahsetti.

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Cook: Takipçi olduğunu söylemeyeceğim. Bu kelimeyi kullanmayacağım, çünkü bu kelime, bir başkasının bir şeyler yapmasını beklemeyi ima ediyor. Ancak elbette Apple, Samsung'un yeni akıllı telefonlarına göz atıyor, aralarından alınması gereken ilham varsa bunu alıyor.

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Cook, Apple'ın lider olmayan ürün kategorilerinin çoğunda ise, şirketin muhtemelen rakiplerinden çok daha önce o konuda çalışmaya başladığına inandığını söyleyerek, "En doğrusunu yapmak için zaman harcıyoruz," dedi.