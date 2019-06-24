Apple, Spotify'ın Yüzde 30 Olan App Store Vergisinin Sadece Yarısını Ödediğini Söylüyor

Geçtiğimiz aylar içerisinde kendi müzik servisi Apple Music'i öne çıkarmak için diğer bir aylık abonelik sistemine dayalı müzik platformu olan Spotify'a bazı yaptırımlar uygulayan Apple, Spotify'ın hâlihazırda App Store için sadece %15 oranında ücret ödediğini ve App Store üzerinden aboneliği olan kullanıcıların Spotify'ın tüm kullanıcılarının sadece %0,5'i olduğunu belirtti.

680.000 kullanıcıya denk gelen bu oran, 2014 ila 2016 yılları arasında Spotify'a Apple'ın uygulama içi satın alım sistemini kullanarak abone olan kullanıcıları ifade ediyor. Buradaki sorun ise Apple'ın bahsi geçen uygulama içi satın alımların ilk yılında abonelik ücretinin %30'unu uygulama geliştiricisinden tahsil etme kuralının bulunması.

Spotify ise Apple'ın bu kuralın kesinlikle itiraz ediyor. İtirazına ise Uber ve Deliveroo gibi uygulamaların kullanıcıların aboneliklerinden %30 gibi bir oranda ücret tahsil edilmemesini gösteriyor ve bu durumda kendisinin de bu orana uymayacağını söylüyor. (Apple, yalnızca dijital ürünlere bağlı uygulama içi satın alma işlemlerinden bir komisyon alır; bu nedenle Uber ve Deliveroo gibi uygulamalar bu orandan muaftır.) Apple ise durum ile ilgili olarak: "Spotify bir ücretsiz uygulamanın sahip olduğu hakları ücretsiz bir uygulama olmadan edinmek istiyor." söyleminde bulunuyor.