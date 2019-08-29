Apple, Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

29.08.2019 11:30

Amerikan teknoloji devi Apple, ses asistanı Siri'nin gizlilik politikalarını ihlal ederek konuşmaları kaydedip üçüncü kişilere dinlettiği için kullanıcılardan özür diledi.



Eleştirilerin odağında bulunan Apple, kullanıcıların mahremiyetini koruma altına almak için yeni politikalar uygulayacaklarını duyurdu. Apple yaptığı açıklamada, "Mahremiyet temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için özür diliyoruz." ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle