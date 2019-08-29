Apple, Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

Apple, Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

Amerikan teknoloji devi Apple, ses asistanı Siri'nin gizlilik politakalarını ihlal ederek konuşmaları kaydedip üçüncü kişilere dinlettiği için kullanıcılardan özür diledi.

29.08.2019 11:30
Apple, Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

Amerikan teknoloji devi Apple, ses asistanı Siri'nin gizlilik politikalarını ihlal ederek konuşmaları kaydedip üçüncü kişilere dinlettiği için kullanıcılardan özür diledi.


Eleştirilerin odağında bulunan Apple, kullanıcıların mahremiyetini koruma altına almak için yeni politikalar uygulayacaklarını duyurdu. Apple yaptığı açıklamada, "Mahremiyet temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için özür diliyoruz." ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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