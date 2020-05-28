Apple Siri'de Vites Yükseltmeye Hazırlanıyor Günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeye başlayan sesli asistanlar, basit işlerimizin

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeye başlayan sesli asistanlar, basit işlerimizin pek çoğunu halledebilecek seviyeye kadar ilerledi. Öte taraftan seviyeyi yükseltmek isteyen Apple, yaptığı yeni satın alım ile birlikte Siri için çok daha başarılı bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşte Apple tarafından yapılan satın almaya dair merak edilen detaylar!

Apple, Inductiv Inc'i Satın Aldı!

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, makine öğrenimi ile ilgilenen Inductiv Inc isimli şirketi satın aldı. Söz konusu şirketin Siri'nin makine öğrenimi ve veri bilimi gibi çeşitli projeler üzerinde destek sağlaması bekleniyor. Öte taraftan Apple, bu satın alım ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Bloomberg, satın alındığını belirttiği şirket hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Inductiv Inc., verilerdeki hataları tanımlama ve düzeltme görevini otomatikleştiren ve bunu yaparken yapay zekadan faydalanan bir teknoloji geliştirdi. Temelde temiz ve basit verilere sahip olmak popüler ve güçlü bir yapay zeka makine öğrenimi için oldukça önemlidir."

Apple son zamanlarda yapay zeka odaklı pek çok şirketi bünyesine kattı. Bunlara örnek olarak NextVR, Turi Create, Xnor.ai ve Silk Labs gibi şirketleri gösterebiliriz. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.