Apple Sınırları Zorluyor: iOS 14 ile Gelen 5 Gizli Yenilik
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Apple Sınırları Zorluyor: iOS 14 ile Gelen 5 Gizli Yenilik

WWDC 2020 sırasında duyurulan iOS 14 kullanıcıların deneyimini iyileştirecek bazı önemli yenilikler ile birlikte geliyor.

Apple Sınırları Zorluyor: iOS 14 ile Gelen 5 Gizli Yenilik
24.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:00

WWDC 2020 sırasında duyurulan iOS 14 kullanıcıların deneyimini iyileştirecek bazı önemli yenilikler ile birlikte geliyor. Buna karşın etkinliğin doğası gereği her yeniliğin aktarılması pek mümkün değil. Apple tarafından duyurulmayan ancak gündelik kullanımda işe yarayan bazı gizli özellikler beta sürüm ile birlikte ortaya çıktı. İşte iOS 14 ile gelen 5 gizli yenilik ve merak edilen detaylar!

iOS 14 ile Gelen 5 Gizli Yenilik Neler Sunuyor?

Eylül 2020 döneminde kullanıcılara sunulacak olan iOS 14'ün temelde arayüz üzerinde önemli iyileştirmeler aldığı söylenebilir. Buna ek olarak gündelik kullanımı iyileştirecek bazı kısmi yenilikler de bulunuyor. Sizler için aşağıda derlediğimiz bu yeniliklerin muhtemelen güncellemeyi alan her modelde kullanılabilir olacağını tahmin ediyoruz.

iPhone'un Arkasına Dokunun!

iOS 14 ile gelen heyecan verici özelliklerden ilki, cihazınızın arkasına dokunarak çeşitli komutları yerine getirebilmenize olanak sunuyor. Android 11 için de geliştirme aşamasında olduğu düşünülen bu özellikle birlikte cihazınızın arkasına iki ya da üç kere dokunarak farklı işlevlerin kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it's wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.

These include system actions as well as custom shortcuts. pic.twitter.com/87uJU9qAtu

— Federico Viticci (@viticci) June 23, 2020

Bu özelliğin tam olarak nasıl çalıştığını şu aşamada bilmiyor olsak da telefonun arkasına iki kere dokunarak flaşı açmak, uygulamayı değiştirmek, ekran görüntüsü almak veya Siri ile konuşmak mümkün hale gelecek gibi gözüküyor.

Sesleri Tanısın, Sizlere Bilgi Versin!

Yine erişilebilirlik kategorisinde yer alan bir diğer özellik ise temelde işitme engelli kullanıcılara hitap ediyor olsa da aslında hepimizin yaşantısında faydalı olabilecek bir özellik gibi gözüküyor. Ses Tanıma olarak adlandırılan bu özellikle birlikte iPhone anlık olarak etrafı dinlemeye başlar.

Örneğin siren, alarm ya da kapı zili çalarsa iPhone bunu algılayacak ve kullanıcıya bir bildirim göndererek durumdan haberdar edecek. Hatta hayvan seslerinin bile dinlenebildiğini söyleyebiliriz.

Gerçekten Geri Dönün!

Bazı durumlarda sekmelerde fazla ilerlemiş olabilirsiniz ve geri dönebilmek için birkaç kere geri yapmak canınızı sıkabilir. iOS 14 ile birlikte sunulan kapsamlı geri düğmesi, bu sorunun üstesinden gelmek için tasarlandı. Gündelik yaşantınızda çok aktif bir rol oynamayacak olsa da bazı durumlarda zaman kazandırabilir.

Widget'lar Yer Kaplamasın!

iOS 14 ile birlikte kullanıcılara sunulan en büyük yeniliklerden birisi de, evet pek de büyük sayılmayabilir, widget desteği oldu. Peki bu widget desteğini cihazınızda fazla yer kaplamadan kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Akıllı Yığın olarak isimlendirilen bu özellikle birlikte aynı yere birkaç widget konumlandırabilir ve ihtiyaç duyduğunuza erişmek için bunları kaydırabilirsiniz.

Bu, farklı widget'ları seçip üst üste koyabileceğiniz, ardından aralarında kaydırma yaparak seçim yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Varsayılan Uygulamaları Siz Seçin!

Pek çok iOS kullanıcısı tarafından şikayet edilen bir nokta, varsayılan e-posta uygulaması ve varsayılan internet tarayıcısı üzerinde bir değişiklik yapamamaktı. iOS 14 ile birlikte varsayılan e-posta ve internet tarayıcısı uygulamalarını kişisel istekleriniz doğrultusunda belirlemeniz mümkün.

Ayrıca varsayılan müzik uygulamasının da ilerleyen güncellemelerle birlikte değiştirilebilir olacağı söyleniyor.

Not: 22 Haziran tarihinde başlayan ve çevrim içi olarak düzenlenen WWDC 2020 sırasında duyurusu yapılan iOS 14 hakkında bilgi almak için buraya, macOS Big Sur hakkında bilgi almak için buraya, iPadOS 14 hakkında bilgi almak için buraya ve watchOS 7 hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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