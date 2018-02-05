Apple "Servis Yok" Hatası Veren İphone 7s'leri Ücretsiz Değiştirecek

Apple "Servis Yok" Hatası Veren iPhone 7s'leri Ücretsiz Değiştirecek



Apple "Servis Yok" Hatası veren iPhone 7s'leri Garanti Kapsamında ise Ücretsiz Değiştirecek.

Apple bu sorundan etkilenen iPhone 7s modellerinin az olduğunu söylesede bu küçük onarım programı ile bu hatasını düzeltmek istiyor.

Geçen yılın sonlarında MacRumors, Apple'ın sorunu araştırdığını ve hücre sinyali açıkça mevcut olsa bile durum çubuğunda "Hizmet yok"," No Service", "Servis Yok" yazan etkilenen cihazları değiştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Apple Bu iPhone 7S'leri Ücretsiz Değiştirecek!



Apple soruna başarısız bir bileşenin sebep olduğunu, Etkilenen Model numaralarını ise şöyle sıraladı.

Ücretsiz Değişimden Faydalanacak; iPhone 7s Modelleri A1660, A1679, ve A1780…

iPhone 7s'iniz listede yer alıyorsa, Apple bunu bir onarım merkezine göndererek ücretsiz olarak düzeltecektir (orijinal satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde tabiki).

Bu konuda zaten bir onarım bedeli ödeyenler varsa geri ödeme ile ilgili e-postalarınızı kontrol edin. Apple'dan geri ödeme için bir e-mail almadıysanız, Apple'a başvurmanızda fayda var.

Engadget

http://www.teknotalk.com/iphone-7sleri-ucretsiz-degistirecek-62122/