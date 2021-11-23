Apple satın al seçeneği neden yok? Apple Türkiye Twitter gündemine oturdu | Son dakika Apple haberleri...

Apple satın al seçeneği neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şu an için kriz tanımlaması yapılmasa da krize yakın bir sıkışıklığın olduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel'e göre yüksek kapasite ile üretim yapan firmaların üretim bantlarını durdurmamak için ham madde stoğu yapması büyük problemler oluşturuyor.

KUR FARKI VE PANDEMİ NEDENİYLE EN %70 ZAM BEKLENİYOR

Türkiye, üretiminin büyük bölümünde kullandığı ham maddeleri ithal ediyor. Hem uluslararası piyasadaki fiyat artışları hem de Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı bu konuda üreticiyi oldukça yıpratıyor.

Ham maddede yaşanan küresel tedarik problemi ve dolar kurundaki hızlı yükseliş Türkiye'de etiketlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Şimdiye kadar piyasada satılan ürünlerin altı ay önceki fiyatlama ile raflarda olduğunu belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak. Maliyetlerdeki artış böyle devam ederse mağazalar kapanmak zorunda kalır. 100 liraya sattığımız ürünün yerine yenisini koymak için en az 160 lira gerekiyor" dedi.

APPLE SATIN AL SEÇENEĞİ NEDEN YOK?

Apple'ın satın al seçeneğini Türkiye'ye kapatması Twitter gündeminde çok konuşulanlar arasında yer aldı. Kurdaki dalgalanmalar sebebiyle fiyatlara güncelleme yaptığı belirtilen Apple'ın satın al butonunu tekrar ne zaman aktif edeceği ise bilinmiyor.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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