Apple sağlık çalışanları için milyonlarca maske üretmeye başladı Teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu.

Teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam korona virüs vaka sayısı 1 milyon 276'ya yükselirken büyük şirketler salgınla mücadele için yardım çalışmaları yapıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu.

Şirketin CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda şu anda üretilen yüz koruyucuları takipçilerine tanıttı. Cook, bu zor dönemde salgınla mücadeleye yardımcı olmak için şirket tarafından dünyanın dört bir yanına şu ana kadar 20 milyon cerrahi maske gönderildiğini söyledi.

Şirketin şu anda kendi yüz koruyucularını ürettiğini ifade eden Cook, ABD ve Çin'deki fabrikalarında seri üretime başlandığını belirtti.

Tim Cook, "Bu hafta sonuna kadar bir milyondan fazla yüz koruyucu göndermeyi planlıyoruz. İlk dağıtım ABD'ye odaklanacak. Ancak diğer ülkelere de hızla dağıtımın genişletmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA