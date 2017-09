Apple, Sadece Zenginler İçin Mi?

Muhtemelen son 1.000 gündür her gün kenara bir dolar koyuyorsunuz. Çünkü Apple'ın yeni tanıtılan iPhone X telefonunun yüksek bir fiyata satılacağı zaten tahmin ediliyordu. Ama Tim Cook, sizi Apple'ın sadece zengin insanlar için olmadığı konusunda rahatlatmak istiyor.



Fortune ile olan röportajında, Apple'ın CEO'su firmasının tüm insanlık için olduğu konusunda ısrarcıydı.



Hatta Apple'ın yüksek marj bir organizasyon olduğunu bile reddetti ve şöyle konuştu: "Ürünlerimizin değerine göre fiyat koyuyoruz. ve en iyi ürünleri yapmaya çalışıyoruz. ve bunun anlamı, ticari mal cinsi ürünler yapmadığımız."



Yani bunlar özel ürünler, değil mi? Her zaman daha fazla fiyatlara sahipler; orası kesin. Whole Foods da bu şekilde kuruldu. Cook, Apple'dan fazla marja sahip firmalar olduğu konusunda ısrarcıydı, ama bunların ismini vermedi.



Cook, daha ucuz Apple seçeneklerini gösterme konusunda kendini bayağı zorladı: "Ürünlerimize bakacak olursanız, bugün bir iPad'ı 300$'a alabilirsiniz. Aynı fiyat civarında, seçtiğiniz modele göre, bir iPhone almanız da mümkün. Bunlar zenginler için değil."



Cook, aktif olarak kullanılan bir milyardan fazla Apple ürünü olduğunu söyledi. Gerçekten de, zenginlerin dünyanın sadece küçük bir kısmını oluşturduğunu düşününce, Apple ürünlerine sahip daha az zengin birçok kişi de bu sayının içerisinde olmalı.



Yine de, iPhone X'in çok yüksek bir fiyata sahip olması, herkesin Apple'ı sadece zenginler için ürün yapmakla suçlamasına sebep olmaya devam edecek gibi görünüyor...





















