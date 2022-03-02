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Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu

Apple, Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurduğunu bildirdi.

Apple, Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurduğunu bildirdi.

Apple'dan yapılan açıklamada, "Şirketin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden derin endişe duyduğu" aktarıldı.

Şirketin insani çabaları desteklediği ve mülteci krizine yardım sağladığı belirtilen açıklamada, Apple'ın, bölgedeki ekiplerini desteklemek için elinden gelen her şeyi yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, "Şirketin Rusya'nın işgaline yanıt olarak bir dizi önlem aldığı; Apple'ın Rusya'daki tüm ürün satışlarının durdurulduğu" bildirildi.

Apple Pay ve diğer hizmetlerin de kısıtlandığı belirtilen açıklamada, Rus devlet medyası "RT News" ve "Sputnik News" uygulamalarının ise Rusya dışındaki uygulama mağazalarından indirilemeyeceği kaydedildi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Mülteci, Ukrayna, Apple, Rusya, Ekonomi, Haberler

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