Apple Premium Segment Pazarını Altüst Etti! Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni bir araştırma premium segment içerisinde yer alan ve bu yılın ilk çeyreğinde satılan akıllı telefonların sıralamasını ortaya koyuyor.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni bir araştırma premium segment içerisinde yer alan ve bu yılın ilk çeyreğinde satılan akıllı telefonların sıralamasını ortaya koyuyor. Bu kapsamda Apple premium segment içerisindeki rekabetin tozunu dumanına katmış gibi gözüküyor. İşte yayınlanan yeni rapora dair merak edilen detaylar!

Apple Premium Segment Satışlarında Ne Durumda?

Araştırma şirketleri tarafından premium segment olarak sınıflandırılan akıllı telefonlar, 400 dolar ve üstü satış fiyatına sahip olan modelleri kapsıyor. Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, 2020 yılının ilk çeyreğinde premium segmetin en çok satan beş modelinden dördünün sahibi konumunda.

Söz konusu rapora göre premium segment satışlarında en popüler ilk beş model şu şekilde:

1- Apple iPhone 11 - %30

2- Apple iPhone 11 Pro Max - %9

3- Apple iPhone 11 Pro - %7

4- Apple iPhone XR - %6

5- Huawei Mate 30 Pro 5G - %3

Küresel ölçekte etkili olan yeni tip koronavirüs sebebi ile yine küresel ölçekte premium segment satışları, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 oranında daraldı. Bu, akıllı telefonların gündelik yaşamın bir parçası olmaya başlamasından bu yana yaşanan en büyük ölçekli düşüş oldu.