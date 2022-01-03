Apple "piyasa değeri 3 trilyon doları geçen ilk şirket" oldu - Haberler Ekonomi
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Apple "piyasa değeri 3 trilyon doları geçen ilk şirket" oldu

Apple
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu.

ABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu.

Kovid-19 salgınının başladığı 2020'den bu yana hisseleri 3 kattan fazla artan Apple'ın hisse değeri, pazartesi itibarıyla yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 182,88 dolara kadar çıktı.

Şirketin piyasa değeri gün içinde 3 trilyon dolara ulaştı. Böylece Apple "3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket" oldu.

Apple'ı, 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 1,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google'ın ana kuruluşu Alphabet takip etti.

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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