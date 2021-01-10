Apple, Parler'i askıya aldı
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Apple, Parler'i askıya aldı

10.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:43
Apple, Parler'i askıya aldı

Apple, ABD'de yaşanan kongre baskının organize edildiği platform olduğu düşünülen Parler'i App Store'da askıya aldı.

Apple,  ABD'de yaşanan kongre baskının organize edildiği platform olduğu düşünülen Parler'i App Store'da askıya aldı.

Apple, cuma günü Parler'a gönderdiği uyarıda, kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin daha düzenli bir şekilde yönetilmemesi durumunda uygulamanın App Store'dan kaldırılacağını söylemiş ve 24 saat süre vermişti. Apple, yeterli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle uygulamaların bulunduğu çevrim içi mağazasından Parler'i kaldırdı.  

Şirketten yapılan açıklamada, "App Store'da farklı bakış açılarının temsil edilmesini her zaman destekledik, ancak platformumuzda şiddet içeriklerine ve yasadışı faaliyetlere yer yok" denildi.

Parler yatırımcısı Dan Bongino konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  "Apple, totaliter düşünce kontrolünü tercih etme konusunda Çin komünist partisinden farklı değil. Bu ülkenin geriye kalan özgürlük seven insanlarla gurur duyuyorum. Ve bunun kontrolünü ele geçiren teknoloji totaliterleri beni utandırıyor ve dehşete düşürüyor"  ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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