Apple 2018 için 3 Yeni Mac Duyurma Hazırlığında!



Apple Özel İşlemcilere Sahip 3 Yeni Mac Sunmaya Hazırlanıyor.

Apple'dan 3 Yeni Mac Geliyor, Bir Masaüstü, iki Dizüstü Olacak. Apple 2018 için En Az 3 Yeni Mac Üzerinde Çalışıyor.

Bloomberg, 2018 yılı boyunca Apple'ın en az üç yeni Mac duyuracağını bildirdi. Bir masaüstü ve iki dizüstü bilgisayar olmak üzere 3 yeni Mac geliyor. Apple kendi işlemcisini kullanacak 3 yeni Mac üzerinde çalışıyor.

Aslında bu sürpriz değil. Apple'ın telefonlar ve tabletler için kendi grafik işlemcilerini geliştirme çabalarını zaten biliyoruz. Apple son zamanlarda masaüstündeki FaceTime fotoğraf makinesi için görüntü işlemeyi gerçekleştiren bir T2 işlemciyle yeni iMac Pro'yi sundu ve depolama ve başlatma işlemlerinizi ana CPU'ya zarar vermeden güvence altına almayı başardı.

Apple Özel İşlemcilere Sahip 3 Yeni Mac Sunmaya Hazırlanıyor



Bundan biraz önce de TouchBar'ı çalıştırmak için 2016 Macbook Pro'ya özel bir çip eklemişti. Özel bileşenlere daha fazla girmek, Apple'a makinelerindeki performansı kontrol etme ve artırma konusunda daha fazla yeteneğe sahip olmasını sağlarken; niş ürünlerine yeni özellikler katarak rekabette rakiplerini geride bırakmasına yardımcı oluyor. Elbette bunun gerçekleşmesi için LCD ekranda daha iyi web kamerası performansı ve düğmeler gibi yeniliklerin ötesine geçmesi gerekiyor.

Şirket Siri'nin son derece güçlü iMac Pro'yu her zaman destekleyeceği yönünde söylentiler ortaya çıksada görünüşte durum bundan biraz farklı oldu.

Yakında çıkacak üç yeni Mac hakkında daha fazla bilgi paylaşmadığı halde Bloomberg; Apple'ın kendi birincil işlemcilerini tek başına geliştirmesini ve Intel'i bir işlemci ortağı olarak artık bırakması gerektiğini ve beklediğini belirtiyor.

Özellikle Meltdown ve Spectre faciasından sonra teknoloji devinin bu yönde adım atması şaşırtıcı olmaz.

http://www.teknotalk.com/apple-ozel-islemcilere-sahip-3-yeni-mac-sunmaya-hazirlaniyor-62047/