Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın
WWDC19 da Duyurulan SON yenilikler!
WWDC19 da Duyurulan SON yenilikler!
Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın.
iOS 13
Koyu Mod ile etkileyici yeni bir görünüme geçin. Fotoğraflar, Harita, Mesajlar
ve daha birçok uygulamadaki eğlenceli ve fonksiyonel güncellemeleri keşfedin. Gizliliğinizi ve güvenliğinizi yönetmenize yardımcı olacak yeni özelliklerle tanışın.
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iPadOS
iPad'e özel tasarlanan bir Ana Ekran. Aynı anda birden çok uygulama ve
dosya üzerinde çalışmanın yeni yolları. Metin düzenleme için
kolay hareketler ve masaüstü sınıfı gezinme deneyimi.
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WatchOS 6
Yeni kadranlara göz atın. Zaman içinde değişen Aktivite eğilimlerinizi izleyin. Döngü takibini keşfedin. Bileğinizden uygulama satın alın.
Sağlık ve fitness durumunuzla ilgili yeni bilgiler edinin.
Ve harika sürprizlere hazır olun.
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macOS Catalina
Mac'e özel yeni Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV uygulamalarını yakından tanıyın. Her gün kullandığınız uygulamalardan masaüstünüzde
daha fazla yararlanın. ve iPad'inizi ikinci bir ekran gibi kullanarak
çalışma alanınızı genişletin.
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Mac Pro
Karşınızda bugüne kadarki en güçlü, yapılandırma ve genişletme seçenekleri
en zengin Mac. Profesyonel kullanıcıların beklentilerini her açıdan karşılamak üzere tasarlanıp geliştirilen Mac Pro, benzersiz bir esneklik ve
performans anlayışına sahip.
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Pro Display XDR
Bugüne kadarki ilk 32 inç Retina 6K ekran. Extreme Dynamic Range.
Sektördeki en yüksek parlaklık düzeyi. Olağanüstü kontrast oranı ve
geniş renk yelpazesi. Karşınızda dünyanın en iyi profesyonel ekranı.
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Etkinliği İzleyin
Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın.