WWDC19 da Duyurulan SON yenilikler!



Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın.

iOS 13



Koyu Mod ile etkileyici yeni bir görünüme geçin. Fotoğraflar, Harita, Mesajlar

ve daha birçok uygulamadaki eğlenceli ve fonksiyonel güncellemeleri keşfedin. Gizliliğinizi ve güvenliğinizi yönetmenize yardımcı olacak yeni özelliklerle tanışın.

ilk bakış

iPadOS



iPad'e özel tasarlanan bir Ana Ekran. Aynı anda birden çok uygulama ve

dosya üzerinde çalışmanın yeni yolları. Metin düzenleme için

kolay hareketler ve masaüstü sınıfı gezinme deneyimi.

ilk bakış

WatchOS 6



Yeni kadranlara göz atın. Zaman içinde değişen Aktivite eğilimlerinizi izleyin. Döngü takibini keşfedin. Bileğinizden uygulama satın alın.

Sağlık ve fitness durumunuzla ilgili yeni bilgiler edinin.

Ve harika sürprizlere hazır olun.

ilk bakış

macOS Catalina



Mac'e özel yeni Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV uygulamalarını yakından tanıyın. Her gün kullandığınız uygulamalardan masaüstünüzde

daha fazla yararlanın. ve iPad'inizi ikinci bir ekran gibi kullanarak

çalışma alanınızı genişletin.

İlk bakış

Mac Pro



Karşınızda bugüne kadarki en güçlü, yapılandırma ve genişletme seçenekleri

en zengin Mac. Profesyonel kullanıcıların beklentilerini her açıdan karşılamak üzere tasarlanıp geliştirilen Mac Pro, benzersiz bir esneklik ve

performans anlayışına sahip.

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Pro Display XDR



Bugüne kadarki ilk 32 inç Retina 6K ekran. Extreme Dynamic Range.

Sektördeki en yüksek parlaklık düzeyi. Olağanüstü kontrast oranı ve

geniş renk yelpazesi. Karşınızda dünyanın en iyi profesyonel ekranı.

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Etkinliği İzleyin



Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın.

Kaynak: Teknotalk.com