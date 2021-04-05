Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan
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Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan

İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Haberler | Güncel

Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan Milyonlarca kişi arasında Apple'nin reklam filminde oynamak için seçilen Trabzonlu genç, seçilmenin gururunu yaşıyor Trabzon'da öğrenim gören 17 yaşındaki Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'nin reklam filminde oynamak için yaptığı...

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Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan

Milyonlarca kişi arasında Apple'nin reklam filminde oynamak için seçilen Trabzonlu genç, seçilmenin gururunu yaşıyor

TRABZON - Trabzon'da öğrenim gören 17 yaşındaki Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'nin reklam filminde oynamak için yaptığı başvuru onaylanınca 20 Nisan'da ABD'ye gidecek.

Milyonlarca kişi arasında reklam filmine seçilmenin mutluluğunu yaşayan Mustafa Mert Topal, hedefinin Türkiye'nin en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söylüyor.

Trabzonspor Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve Trabzonspor'un alt yapısında 8 yıldır futbol oynayan Topal, Apple'ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına Şubat ayında başvururken geri dönüş alması karşısında çok mutlu oldu.

Başvuru kabul edilmesinin ardından 20 Nisan'da ABD'ye davet edilen Topal, milyonlarca kişi arasında seçilmenin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Antrenmandan eve gelmiştim. Bir anda aklıma Apple reklam filmine başvuru yapmak aklıma geldi. İnternet üzerinden başvurumu yaptım. Bir süre sonra bana geri dönüş yaptılar onayladıklarını söylediler. Beni birkaç mülakata soktular. Mülakatlarda olumlu sonuçlanınca aileme söylemeye karar verdim. Ailemde benimle çok gurur duyduklarını mutlu olduklarını söylediler. Bende gerçekten mutlu oldum. Bu tarif edilemez bir duygu. Ayın 20'sinde oraya gideceğimi söylediler. Apple büyük bir şirket olduğu için milyonlarca kişi başvurduğunu tahmin edebiliyoruz" dedi.

Türkiye'den tek seçilen kişi

Türkiye'den tek seçilen kişi olduğunu kaydeden Topal, "Aslında başvuruyu yaparken aileme söylemedim. Milyonlarca kişinin arasından seçileceğimi beklemiyordum. Seçildiğime çok mutluyum. Apple reklamında oynayacağım için çok gururluyum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Reklam yolunda çok engellerle karşılaştım. Hayırlısı ne ise o olsun. Mankenlik için de başvuruyu yapmayı düşünüyordum. Karşıma böyle bir fırsat çıktı başvuru yapmak istedim onaylandı. Apple reklamında oynayacak kişi Türkiye'de tekim" diye konuştu.

Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan
Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan
Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan
Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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