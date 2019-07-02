Apple, Ne Kadar Gelir Elde Ettiğini 30 Temmuz'da Açıklayacak

Teknoloji üreticileri sundukları hizmet ve ürünlerin yanı sıra, gelirleriyle de dikkat çekmeyi başarıyorlar. Bazı şirketlerin gelirleri ve toplam mali değerleri ise ülkelerin toplam mali değerlerinin bile ötesine geçebiliyor. Hal böyle olunca da kamuoyu, şirketlerin satış ve toplam mali değerlerini ciddi anlamda önemsiyor.

Teknoloji devi Apple da bugün, yatırımcı ilişkileri internet sitesinde son mali çeyreğin gelirlerini ne zaman ilan edeceğini duyurdu. Yapılan duyuruda tarih, 30 Temmuz olarak belirtildi. Aslında bu beklenen bir şeydi çünkü Apple daha öncelerden de genelde ayın son gününü belirliyordu. 30 Temmuz'da duyurulacak olan gelir raporları, internet üzerinden canlı yayınla kamuoyu ile paylaşılacak.

Apple, 2. çeyrek mali karını 30 Nisan tarihinde açıklamıştı. Açıklanan verilerde şirket, 58 milyar dolar gelir ve 11.56 milyar dolar kar ettiğini duyurmuştu. İşte açıklanan son veriler;

31.05 milyar dolar iPhone



11.45 milyar dolar kullanıcılara sunulan hizmetler



5.51 milyar dolar Mac



5.13 milyar dolar giyilebilir aksesuarlar ve ev ürünleri



4.87 milyar dolar iPad

3. çeyrek raporu içinse beklentiler, şirketin hisse değerlerine göre oluşturulmuş durumda. İşte Apple'ın açıklaması beklenen o mali değer tablosu;

52,5 milyar dolar ile 54,5 milyar dolar arasında değişen toplam gelir



Yüzde 37 ile yüzde 38 arasında değişen brüt kar marjı



8.7 milyar dolar seviyelerinde faliyet gideri



Yüzde 16.5 seviyelerinde vergi gideri

30 Temmuz'da bu verilerin açıklanmasıyla birlikte Apple'ın son çeyrekte ne kadar para kazandığını net olarak öğrenmiş olacağız. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak Apple'ın yatırımcı ilişkileri internet sayfasını inceleyebilirsiniz.