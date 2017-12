Apple Music Mi, Spotify Mı?

Piyasadaki müzik akış hizmetlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Spotify ve Apple Music ise her şeye rağmen bu hizmetlerin en başarılıları olmayı sürdürüyorlar.



Hızla genişleyen müzik kitaplığı, en geniş kullanıcı kitlesi ve Premium üyelerden gelen nakit, İsveç'te doğan Spotify'a avantaj sağlıyor. Apple Music elbette arkasına yaslanıp olanları seyretmekle kalmıyor - dünyanın en ünlü markalarından biri olan Apple'ın müzik hizmeti, yalnızca kendi üzerinde yayınlanan müzikler ve iOS cihazlarıyla sıkı entegrasyonu sayesinde güçlü bir konuma sahip.



Ortalama bir kullanıcı için ikisi arasındaki farkı hemen görmek kolay olmayabilir. İki hizmetin artılarını ve eksilerini sıraladığımız karşılaştırmamızın doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.



Apple Music



Kitaplığı ne kadar büyük?



Ham sayılar söz konusu olduğunda Spotify sanıldığı kadar geniş değil. Spotify, üzerinde 30 milyon şarkı bulunduğunu söylüyor. Apple Music'te ise 40 milyon şarkı arasından seçim yapabiliyorsunuz. Üstelik Apple Music'in arayüzü içinde dolaşmak, hem Mac, hem de PC'de daha kolay.



Özetle tanınmamış bir grubu Apple Music'te bulma ihtimaliniz daha yüksek.



Fiyatı ne kadar?



Ücretsiz ve ücretli seçenekleri bulunan Spotify'ın aksine Apple Music, sadece ücretli seçeneğe sahip ve ücret ödemeden önce hizmeti ücretsiz olarak denemenize izin veriyor. Apple Music'in aylık ücreti 9,99 TL iken, altı kişiyi destekleyen aile üyeliği için ayda 14,99 TL ödemeniz gerekiyor.



Apple Music'e özel neler var?



Apple, Spotify ve diğer küçük akış hizmetlerini ezip geçmek için popüler müzik sektöründeki isimlerin bir kısmıyla anlaşmalara sahip. Apple Music, şu an Drake, Taylor Swift, Britney Spears, Frank Ocean ve Future'ın albümlerini içeriyor. Bu şarkıcıları sevmiyorsanız sorun yok, ancak seviyorsanız Apple Music'i tercih etmek isteyebilirsiniz.



Apple Music, kesintisiz radyo istasyonu Beats 1 ile geliyor. Apple tarafından sunulan bu internet radyosunun Spotify'da bir karşılığı yok.



Connect adlı sosyal işlev ise sanatçıları ve hayranları birbiriyle bağlıyor. Bu işlev sadece büyük müzik gruplarıyla değil, herhangi bir sanatçıyla iletişim kurmak için etkili ve iyi bir yol.



Spotify



Kitaplığı ne kadar büyük?



Spotify, 30 milyon şarkıdan fazlasını üzerinde barındırdığını söylüyor. Spotify'da Apple Music kadar şarkı olmasa da, hizmete her gün yaklaşık 20.000 şarkı ekleniyor. Bu yüzden Spotify'ın bir gün Apple Music'e yetişmesi ve geçmesi bizim için sürpriz olmayacak.



Fiyatı ne kadar?



Spofify'ın bireysel üyeliği için ayda 13,99 TL ödemede bulunmanız gerekiyor. Aile üyeliği ise siz ve ailenizden 5 kişi için ayda 20,99 TL.



Spotify'ı bazı şarkıların başında 30 saniyelik reklamları dinlemek kaydıyla ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak şarkıları cihazınıza indirmek, istediğiniz şarkıya atlayabilmek istiyorsanız, Premium'a geçmelisiniz.



Spotify'a özel neler var?



Spotify'a özel çok fazla şey yok. Platforma özel podcast'ler bulabileceğiniz doğru, ancak Spotify bu tür bir içerik sunmakla çok fazla ilgilenmiyor.