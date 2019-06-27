Apple Music, 60 Milyon Abone Sayısını Geride Bıraktı

iTunes'un müdürü Eddy Cue'ye göre şu anda Apple Music'in 60 milyon abonesi var. Cue, Fransız internet sitesi Numerama'yla yaptığı bir görüşmede bu sayıları onayladı. Yapılan açıklamanın ardından Music Business Worldwide da rapor hakkındaki detayları paylaştı.

Cue, Apple Music'in abone sayısının oldukça tatmin edici olduğunu ve Apple'ın platformu birçok cihaz için mükemmelleştirmeye çalıştığını söyledi. Cue, ayrıca Apple'ın radyo istasyonu olan Beast 1'in 10 milyonlarca dinleyicisinin olduğunun da altını çizdi.

Eddy Cue, Apple cihazları dışında platforma abone olanların sayısını söylemeyi ise "Sayıları biliyorum ancak size söylemem" diyerek reddetti ancak Numerama'ya yaptığı açıklamada Apple Music'in, Apple cihazlarda kullanılan bir numaralı müzik uygulaması olduğunu bildirdi. Cue, iTunes'u sevdiğini ancak Apple Music'in birçok alanda en iyi olduğunu da ekledi. Eddy Cue, son olarak "Şu anda elimizde çok daha iyi bir uygulama var ve artık geçmişe bakmak anlamsız" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Kasım ayında açıklanan bir rapora göre Apple Music'in 56 milyon abonesi vardı ve uygulama şu an 60 milyon aboneye ulaştı ancak bu sayılar hâlâ Apple Music'i, Spotify'ın altında bırakıyor. Spotify'ın hâlihazırda 100 milyon abonesi var. Abone sayılarındaki farklılıklara rağmen Apple Music, 2019'un başlarında Spotify'ın ABD'deki abone sayısını geçti. Apple Music'in ABD'de 28 milyona yakın abonesi varken Spotify'ın 26 milyon abonesi mevcut.