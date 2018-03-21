Apple Microled Ekranlarına Yatırım Yaptı, İlk Cihaz Apple Watch Olabilir

Apple ilk defa kendi ekranını üretmek için adım attı



Apple MicroLED Ekranlarını Yatırım Yaptı, ilk Cihaz Apple Watch Olabilir.

Apple, 2014 yılından beri düşük güçlü MicroLED ekran teknolojisi üzerinde çalışan LuxVue adlı bir şirketi sessizce satın aldı. Bloomberg tarafından hazırlanan raporda; Apple'ın iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda kullanmak üzere önemli bir yatırım yaptığı bildiriliyor.

Şu anda Apple Watch ve iPhone X'de kullanılan OLED ekranlar gibi MicroLED teknolojisi bir arka plan ışığına gerek duymaması, daha az güç tüketirken daha iyi kontrast sağlaması bu yatırımın temel sebeplerinden biri olabilir. Samsung, Ağustos ayında MicroLED ile inşa edilen The Wall modüler televizyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple MicroLED Ekranlı, kendi ekranını kullandığı ilk cihaz Apple Watch olabilir!



Söylentiler, Apple'ın geçen sene ilk Apple Watch MicroLED prototipini yaptığını da iddia ediyor. Öyle ki mühendislerin tasarım ve üretim üzerinde çalıştığı "T159" projesinin; Samsung ve LG gibi rakipler tarafından tasarlanan teknolojinin yerini alacak şekilde çalışması nedeniyle; Santa Clara'daki büyük bir üretim tesisinin içinde yapıldığı bildiriliyor.

Bloomberg

https://www.teknotalk.com/apple-microled-62757/