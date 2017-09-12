Apple Merakla Beklenen Yeni İphone Modellerini Tanıttı
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Apple Merakla Beklenen Yeni İphone Modellerini Tanıttı

Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor.

Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz.

Auteur: <a class=avatar"/>euronews-tr

Tags: Teknoloji ABD Apple iPhone Gepost: 12 september 2017

Kaynak: Euronews.com