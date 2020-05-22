Apple Magic Keyboard Tasarımı Önemli Ölçüde Değişebilir Apple tarafından iPad Pro (2020) modelleri ile birlikte satışa sunulan Magic Keyboard, sunduğu özellikler ile birlikte pek çok kullanıcı tarafından beğenildi.

Apple tarafından iPad Pro (2020) modelleri ile birlikte satışa sunulan Magic Keyboard, sunduğu özellikler ile birlikte pek çok kullanıcı tarafından beğenildi. Öte taraftan alınan yeni bir patent, şirketin ilerleyen modellerde birtakım değişiklikler yapmak istediğini işaret ediyor. Apple Magic Keyboard tasarımı oldukça kapsamlı bir şekilde değişebilir.

Apple Magic Keyboard Tasarımı Nasıl Olacak?

Ülkemizde 2,299 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulan Magic Keyboard ayarlanabilir menteşeye sahip bir tasarımla geliyor. Arkadan aydınlatmalı klavye ile karanlık ortamlarda kullanılabilir yapıya sahip olan cihazın diğer klavyelere nazaran en önemli farkı ise içerdiği touchpad olarak öne çıkıyor.

Öte taraftan Apple tarafından alınan yeni bir patent touchpadi farklı bir yere konumlandırmayı planlıyor. Bu patente göre ilerleyen dönemlerde satışa sunulacak modellerde touchpad, klavyenin sağ ve sol kenarında bir sütun şeklinde olabilir. Tabii bunun ne kadar işlevsel olacağı ile ilgili bazı ciddi soru işaretleri mevcut.

Diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bir patent, söz konusu ürünle kesinlikle karşılaşacağımız anlamına gelmez. Alınan çoğu patent gerçeğe dönüşmez ama şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu bizlere gösterir. Peki siz bu patent hakkında ne düşünüyorsunuz?