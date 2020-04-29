Apple Mağazalarını Çok Yakında Açacak Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple mağazaları ile ilgili önemli bir karar aldı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple mağazaları ile ilgili önemli bir karar aldı. Şirket daha önce bu mağazaların uzun bir süre kapalı kalacağını söylemişti. İşte Apple mağazaları ile ilgili haberimizin detayları.

Hem yazılım hem de cihaz açısından çok ciddi bir güce sahip olan Apple salgın nedeniyle büyük bir gerileme yaşadı. Şirketin özellikle de mağazalarının kapalı olması uzun bir süre zarar etmesine neden oldu. Tüm bunlar birleşince borsa hisselerinde de düşüş kaçınılmaz hale geldi. Şimdi ise şirket yeniden güç toplamak istiyor.

Apple çalışanlarına mail gönderdi

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası bir haber kuruluşu tarafından Apple çalışanlarına gönderilen mail açığa çıkmıştı. Normal şartlarda Apple şirket politikalarını gizli tutmaya çalışır. Ancak bu sefer beklediği gibi olmadı.

Ortaya çıkan mail Apple şirketinin stratejisini ortaya koydu. Çalışanlara atılan haftalık bilgilendirme videosunda, "Salgının gidişatını her yerde analiz etmeye devam ediyoruz ve mayıs ayında çok daha fazla mağaza açacağımızı umuyoruz" ifadelerine yer verildi. Buradan bakılırsa muhtemelen Mayıs ayının ilk haftasında şirket bazı mağazaları açmaya başlayacak.

Apple mağazaları ile ilgili şu anda en çok tartışmalı olan bölge ise Kuzey Amerika. Kuzey Amerika içerisinde yer alan ABD bile tek başına bir milyon civarında hastaya sahip. Firmanın ne yapacağı büyük bir merak konusu oldu. Sizce Apple mağazalarını mayıs ayı içerisinde açmalı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.