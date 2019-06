Apple, Mağazalarında Diyabet Ölçüm Cihazı Satmaya Başladı

One Drop isimli diyabet ölçüm cihazı, diyabet hastalarının şeker seviyelerini ölçerek bu değerleri kayıt altına alıyor ve diyabet hastalarına yardımcı oluyor. Okuduğu verileri toplayıp Apple Sağlık uygulamasına kaydeden One Drop'u tek başına kullanamıyorsunuz. Ölçüm cihazını kullanmak için iPhone veya Apple Watch'a sahip olmanız gerekiyor. Bluetooth bağlantısı ile bağlantı gerçekleştirdikten sonra iPhone veya Watch sayesinde kan şekeri seviyelerinizi takip edebiliyorsunuz.

One Drop ile beraber diyabet hastaları, karbonhidrat sayımı ve yönetimi gibi konularda yardımcı olabilecek koçluk programları da satın alabiliyorlar. One Drop kiti, 70 dolara satılıyor ve sertifikalı bir diyabet eğiticisinden bir yıl boyunca koçluk programı hediye ediliyor.

Apple'ın sağlık yazılımlarına verdiği önem herkes tarafından biliniyor. One Drop cihazını her ne kadar kendisi geliştirmemiş olsa bile mağazalarında bu cihazı satması, şirketin sağlık stratejisine ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösteriyor. Ayrıca One Drop, Apple'ın ilk diyabet ürünü oldu.