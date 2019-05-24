Apple MacBook Pro Klavyesini Düzelttiğini Söylüyor



Macbook Pro'ya ayrıca ilk defa 8 çekirdekli işlemci seçeneği eklendi. Apple MacBook Pro Klavyesini Düzelttiğini Söylüyor.

Macbook Pro bugün yeni bir güncelleme – yükseltme alıyor. Aslında beklenen yenilikler bunlar. Öncelikle Butterfly mekanizmasındaki sorunları kabul ettikten sonra bu sorunun altında yatan tasarım konusunda kafa yormaya başladı. Bir yıldan fazla bir süredir kullanıcılar sıkışan ve tepki vermeyen anahtar mekanizmasından oldukça şikayetçi. Söz konusu şikayetlerden sonra sorunu kabul eden Apple, klavye onarım teklifi ile gönül amlamaya çalışmıştı.

Şimdi ise yeni güncel modellerde klavye konusunda şikayet edilen mekanizmadan daha farklı malzemeler kullanıldığını söylüyor. Ayrıca şirket bakım onarım planının kapsayacağı klavye sorunları için de bir yıl ilave garanti veriyor. Bu nedenle bir yılınız dolsa bile klavye onarımları hakkınız bulunuyor. Bunu unutmayın!

Bu gözden geçirilmiş klavye tasarımına ek olarak, Apple bugün bazı CPU güncellemelerini duyurdu

8. Çekirdekli Model!



Bunlardan en dikkat çekici olanı ise 15 inç MacBook Pro modeli için ilk defa getirilen 8 Çekirdekli İşlemci – Eigth-Core CPU seçeneği. Bu model 2.799 dolarlık fiyata sahip ve özelliklerinde ise 2.3 Ghz (Turbo Boost ile 4.8 Ghz'e kadar) hızı sunan 8 çekirdekli bir Intel i9 işlemci ile geliyor.

6 Çekirdekli Model!



Biraz daha ucuz model 2.339 dolar. 6 çekirdekli Intel i7 işlemcisi var. 2.6 Ghz (Turbo Boost 4.5 Ghz) hızı var. Parasını ödeyebilenler için, daha üst seviye bir CPU seçeneği de mevcut olacak: 5.0GHz Turbo Boost hızına sahip 2.4GHz, sekiz çekirdekli Core i9 işlemci.

Bu arada, 13 inçlik Touch Bar MacBook Pro, sekizinci nesil Core i5 ve i7 dört çekirdekli işlemcilerden biraz daha hızlı bir şekilde alıyor.4.1GHz'e kadar Turbo Boost hızlarına ulaşan 2.4GHz dört çekirdekli Core i5 yongası ile standart olarak geliyor. Ayrıca Turbo Boost ile 4.7GHz'e ulaşan bir 2.8GHz dört çekirdekli Core i7 CPU ile yapılandırılabilir.

Bu yeni MacBook Pro'ları şimdi, daha önce olduğu gibi aynı başlangıç ??fiyatıyla sunuluyor: 13 inçlik Touch Bar model 1.799 dolar, 15 inçlik model ise 2.399 dolar.

Apple

Kaynak: Teknotalk.com