Apple MacBook Pro 13 inç (2020) Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple son zamanlarda yeni MacBook Pro 13 inç modelleri ile sık sık gündeme geliyordu.

Apple son zamanlarda yeni MacBook Pro 13 inç modelleri ile sık sık gündeme geliyordu. Pek çok kişi tarafından heyecanla beklenen yeni modeller sessiz sedasız bir şekilde satışa sunuldu. İşte Apple MacBook Pro 13 inç (2020) özellikleri, tasarımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen detaylar!

Apple MacBook Pro 13 inç (2020) Teknik Özellikleri

Siteye girip göz attığınızda yeni MacBook Pro 13 inç modelleri dört adet farklı varyanta ayrılıyor. Söz konusu varyantlar arasındaki farklar işlemci nesli, çekirdek frekansı, bellek frekansı, bellek teknolojisi, dahili grafik kartı ve bağlantı noktası sayısı olarak öne çıkıyor.

Intel Core i5 (Nesil 8) 1.4 GHz 4 Çekirdek - Intel Iris Plus Graphics 645 - 8 GB 2133 MHz LPDDR3 Bellek - 256 GB SSD

Intel Core i5 (Nesil 8) 1.4 GHz 4 Çekirdek - Intel Iris Plus Graphics 645 - 8 GB 2133 MHz LPDDR3 Bellek - 512 GB SSD

Intel Core i5 (Nesil 10) 2.0 GHz 4 Çekirdek - Intel Iris Plus Graphics - 16 GB 3733 MHz LPDDR4X Bellek - 512 GB SSD

Intel Core i5 (Nesil 10) 2.0 GHz 4 Çekirdek - Intel Iris Plus Graphics - 16 GB 3733 MHz LPDDR4X Bellek - 1 TB SSD

Buna karşın birinci ve ikinci varyantlar aslında aynı ürünler olup yalnızca depolama kapasitesinde farklılıklar bulunuyor. Bununla aynı şekilde üçüncü ve dördüncü varyantlar da birebir aynı olup yalnızca depolama kapasitesinde farklılıklar söz konusu. Bu nedenle aslında iki adet varyantın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Bu ikisini tekrar belirtmemiz gerekirse şu şekilde olacak:

Intel Core i5 (Nesil 8) 1.4 GHz 4 Çekirdek - Intel Iris Plus Graphics 645 - 8 GB 2133 MHz LPDDR3 Bellek - 256 GB SSD

Söz konusu varyantın özellikleri baz paket için geçerli olup yapacağınız tercihlere bağlı olarak işlemci, bellek ve depolama kapasitesi üzerinde değişiklikler yapabilmeniz mümkün. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Intel Core i5 (Nesil 10) 2.0 GHz 4 Çekirdek - Intel Iris Plus Graphics - 16 GB 3733 MHz LPDDR4X Bellek - 512 GB SSD

Söz konusu varyantın özellikleri baz paket için geçerli olup yapacağınız tercihlere bağlı olarak işlemci, bellek ve depolama kapasitesi üzerinde değişiklikler yapabilmeniz mümkün. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Tüm varyantlarda ortak olmak üzere 13.3 inç boyutunda 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS ekran ile karşılaşıyoruz. Ekranın piksel çözünürlüğü değeri ise 227 ppi olarak açıklanıyor. Apple cihazlardan alışık olduğumuz True Tone teknolojisi, P3 Geniş Renk Yelpazesi ve gün ışığında rahat kullanım için 500 nit parlaklık desteği de cihazın ekranında yer alan diğer detaylar arasında bulunuyor.

Öte taraftan alt tarafta arkadan aydınlatmalı bir klavye görüyoruz. Klavyenin üst tarafında Touch Bar ve onun yanında Touch ID yer alıyor. Klavyenin hemen altında ise Force Touch trackpad yer almakta.

Apple her iki varyant için de 10 saate kadar kullanım ömrü ve 30 güne kadar bekleme süresi iddia ediyor. Tabii bunun kullanım alışkanlıkları başta olmak üzere pek çok detaya bağlı değişiklik gösterebileceğini vurgulayalım. Cihazın ağırlığı ise 1,4 kg olarak açıklanmakta. Ağırlık, yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Apple MacBook Pro 13 inç Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre her iki varyant için belirlenen satış fiyatı şu şekilde:

Birinci varyant için 11,199 TL başlangıç fiyatı. Yapılandırmaya bağlı olarak 20,799 TL azami fiyat.

İkinci varyant için 15,599 TL başlangıç fiyatı. Yapılandırmaya bağlı olarak 30,399 TL azami fiyat.

Her iki modelin de gönderim süresi 2-3 Hafta olarak belirtilmekte. Bu da bu ayın sonu itibarıyla stoklarda yer alabilecekleri anlamına geliyor. Öte taraftan fiyatların zamanla değişiklik gösterebileceğini, en doğru bilgi için internet sitesini ziyaret etmeniz gerektiğini vurgulayalım.

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