Apple MacBook Pro 13 inç (2020) Özellikleri Sızdırıldı
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Apple MacBook Pro 13 inç (2020) Özellikleri Sızdırıldı

Apple MacBook Pro 13 inç (2020) Özellikleri Sızdırıldı
04.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:32

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılar dahilinde bu sene içerisinde yeni bir Apple MacBook Pro 13 inç ile karşılaşmamız oldukça muhtemel gibi gözüküyor.

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılar dahilinde bu sene içerisinde yeni bir Apple MacBook Pro 13 inç ile karşılaşmamız oldukça muhtemel gibi gözüküyor. Apple MacBook Pro 13 inç (2020) özellikleri sızdırıldı. Peki yeni model kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Apple MacBook Pro 13 inç (2020) Özellikleri Nasıl Olacak?

Söz konusu sızıntılara göre Apple, yeni modelde oldukça yüksek yapılandırma seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu noktada en üst varyantın 32 GB RAM ve 4 TB SSD sunacağı belirtiliyor.

Bir referans olması adına mevcut MacBook Pro 13 inç modelinde azami varyant 16 GB RAM ve 2 TB SSD ile sınırlı. Bu da her iki tarafta da iki kat daha yüksek seçeneklerin gelmesi anlamına geliyor ki, oldukça kayda değer bir yükseltme olduğu söylenebilir.

Daha öncesindeki sızıntıları da dikkate aldığımızda modelin gücünü i7-1068NG7 işlemciden alacağı düşünülüyor. Tabii tüm bunların şu aşamada birer sızıntıdan ibaret olduğunu ve tanıtım sırasında daha farklı şeylerle karşılaşabilme ihtimalimizin bulunduğunu belirtelim.

Raporlar yeni modelle en erken önümüzdeki ay karşılaşacağımızı işaret ediyor ve lansmana kadar daha çok sızıntı ile karşılaşmamız oldukça muhtemel. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek adına bizleri takipte kalın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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