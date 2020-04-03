Apple, MacBook Özelliğini Yeni iPad'e Taşıdı! Apple tarafından iPad 2020 modellerine eklenen yeni özellik, cihazların güvenliğini daha ileri seviyeye taşıyor.

Apple tarafından iPad 2020 modellerine eklenen yeni özellik, cihazların güvenliğini daha ileri seviyeye taşıyor. İşte detaylar!

Mikrofon Erişimini Kesin!

Ortaya çıkan yeni detaylara göre geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni iPad modelleri, MacBook modellerinde de yer alan mikrofon bağlantısını kesme özelliği ile geliyor. Bu özellikle birlikte bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlar kullanarak cihazın çevresini dinlemesi engellenmiş oluyor.

İlk kez geçen sene MacBook modellerine sunulan özellik, kullanıcı bilgisayarın kapağını kapattığında mikrofon bağlantısını kesiyor.

Ancak bu işlemin gerçekten fiziki ortamda gerçekleştiğini, güvenlik yongası desteği ile yapıldığını vurgulayalım. Yani kök cihaz izinleri ile yazılımsal müdahale yapılsa dahi cihazın çevresini dinlemek mümkün olmuyor.

Benzer durum sertifikalı kılıflar takılı olduğunda iPad 2020 modelleri için de geçerli olacak ve cihazın ekranı kapatıldığında mikrofon bağlantısı kesilmiş olacak.

Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.