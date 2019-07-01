Apple, MacBook Air İçin Ücretsiz Onarım Programı Başlatacak

Apple'ın, kendi tanımına göre MacBook Air cihazlarının 'çok küçük bir kısmında' bulunan bir anakart hatası sebebiyle ücretsiz bir onarım programı başlatması bekleniyor. Apple şu an için sessiz kalıyor olsa da 9to5mac'in aracılığıyla elde ettiğimiz Apple Store çalışanlarına verilen belgeler, cihazların potansiyel güç sorunlarına sahip olduklarını belirtiyor.

Apple Store çalışanlarına verilen belgelerde güç sorunları özellikle belirtilmiyor ancak Apple'ın bir onarım programı başlatmak ve cihazları ücretsiz tamir etmek istediği biliniyor. Belgeye göre hatalı olan modellerin anakartı değiştirilecek.

Onarım programı resmi olarak duyurulmadığı için hatalı cihazlar hakkında model numarası ya da çıkış yılı gibi bir bilgi açıklanmamış olsa da Apple'ın bu kişilere e-posta yoluyla ulaşacağı bilgisi ortaya çıktı. Yine de kullanıcıların en yakın Apple Store'a giderek MacBook Air cihazlarını kontrol ettirmeleri gibi bir seçenekleri de bulunuyor.

Apple, 13 inçlik MacBook Air Retina'nın bu sorunla karşılaştığını ve 2015 ve sonrası için onarım programının açılacağını bildirdi.