Apple M1 nedir, özellikleri nelerdir? M1 işlemcisi nedir, performansı nasıl? Apple M1 çipini kullanan cihazlar hangileri?
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Apple M1 nedir, özellikleri nelerdir? M1 işlemcisi nedir, performansı nasıl? Apple M1 çipini kullanan cihazlar hangileri?

Apple M1 nedir, özellikleri nelerdir? M1 işlemcisi nedir, performansı nasıl? Apple M1 çipini kullanan cihazlar hangileri?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Apple M1 işlemcisi özellikleri merak ediliyor. Apple M1 nedir, ne işe yarıyor, özellikleri neler? Apple M1, Haziran 2020'de WWDC 2020 etkinliğinde duyurulan Apple silikon çiplere geçiş sürecinde Apple tarafından geliştirilen ilk çiptir. Peki Apple M1 kullanan cihazlar hangileri? Apple M1 hakkında bilgiler haberimizde.

M1 kaç çekirdeğe sahiptir? M1 işlemcisi özelliği nedir? Apple M1 nedir, özellikleri nelerdir? M1 işlemcisi nedir, performansı nasıl? Apple M1 çipini kullanan cihazlar hangileri?

APPLE M1 NEDİR?

Apple M1, Haziran 2020'de WWDC 2020 etkinliğinde duyurulan Apple silikon çiplere geçiş sürecinde Apple tarafından geliştirilen ilk çiptir. 5 nm üretim süreci ile üretilen ilk kişisel bilgisayar çipi olan M1, 2020'nin Kasım ayında tanıtılan MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinde kullanılmaktadır.

M1 İŞLEMCİSİ ÖZELLİKLERİ VE MİMARİSİ

M1, dört adet yüksek performanslı "Firestorm" ve dört adet yüksek verimli "Icestorm" çekirdeklerine sahiptir. Böylece sistem, daha önce satışa sunulan Intel işlemcili modellere göre çok daha optimize bir şekilde çalışabilmektedir.

ARM mimarisini kullanan M1, x86 mimarisini kullanan Intel işlemcili Mac'ler için derlenmiş uygulamaları Rosetta 2 adı verilen bir yazılım sayesinde çalıştırabilmektedir.

Bellek, kullanılan "SiP" yapısı sayesinde işlemci ve grafik birimi ile aynı çipin içinde bulunmaktadır. Bu bellek, grafik birimi ile işlemcinin birlikte kullandığı, Apple tarafından "birleşik bellek" olarak adlandırılan bir yapıda olup 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki seçenekle satışa sunulmaktadır.

PERFORMANS VE VERİMLİLİK

M1 çipli Mac'ler, Geekbench 5 testinde daha önce satışa sunulan kendi serilerindeki Intel modellere göre daha yüksek skorlar elde etmektedir. Genel işlemci performansının yanı sıra çipin içinde bulunan Neural Engine adlı işlem birimi, yapay zeka gerektiren işlemleri büyük ölçüde hızlandırabilmektedir.

Ayrıca Apple, M1 çipe sahip olan MacBook Pro'nun 20 saatlik pil ömrü sunduğunu ve bunun bir Mac'te sunulan en uzun pil ömrü olduğunu iddia etmektedir.

APPLE M1 ÇİPİNİ KULLANAN CİHAZLAR

MacBook Pro (13 inç, M1, 2020)

MacBook Air (13 inç, M1, 2020)

Mac mini (M1, 2020)

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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