Apple Lightning Konnektörü Kullanmaya Son Verebilir Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar şirketin iPhone 12 serisinde de Lightning Konnektörü kullanmaya devam edeceğini gösteriyor.

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar şirketin iPhone 12 serisinde de Lightning Konnektörü kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. Buna karşın iPhone 12, şirketin bu konnektöre sahip son akıllı telefon serisi olabilir. Yeni sızıntılara göre Apple Lightning konnektörü kullanımına son vermeyi planlıyor.

Apple Lightning Konnektörü Yerine Ne Kullanacak?

Jon Prosser tarafından ortaya atılan söylentilere göre iPhone 12 modelleri neredeyse kesin bir şekilde Lightning ile gelecek. Buna karşın özellikle Avrupa Parlamentosu tarafından alınan kararları da göz önüne aldığımızda şirketin bir sonraki sene USB-C portu ile karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. Bu olası adım muhtemelen hem iPhone hem de iPad modelleri için geçerli olacaktır.

Tabii burada daha ilgi çekici bir iddia daha var.

Bu iddialara göre şirket USB-C tercihi yerine tamamen portsuz bir cihazla karşımıza çıkabilir. Nitekim benzer iddiaları önceki dönemlerde de görmüştük. Buna karşın bu teknolojinin günlük yaşamda uygulanabilirliği kısa vadede pek mümkün olmayabilir. Sonuç olarak kullanıcıların hem şarj noktasında hem de ses aktarımı noktasında kablosuz ürünlere (kablosuz kulaklık, kablosuz hoparlör ve kablosuz şarj aleti gibi) yönelmesi gerekecek ve kullanıcı kitlesinin bunun için ne denli hazır olduğu şu aşamada belli değil.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 13 olarak adlandırılması mümkün olan bu seride USB-C mi, Lightning mi yoksa tamamen portsuz bir yapı mı tercih edilecek? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.