Apple, LG'nin UltraFine 4K ekranının yenilenmiş versiyonunu satıyor



Şimdi daha büyük ve ThunderBolt 3 Desteği sunuyor. Apple, LG'nin UltraFine 4K ekranının yenilenmiş versiyonunu satıyor.

Apple'ın UltraFine 5K ekranları satmayı bırakması, LG monitörlerinden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. 8 Çekirdekli MacBook Pro'nun lansmanına paralel olarak ona uygun monitör olarak LG'nin UltraFine 4K modelinin yenilenmiş modelini sessizce satışa sundu.

Yeni sürüm daha düşük çözünürlükte (sadece "3,840 x 2,160" değerinde), ancak 21,5 inç'ten 23,7 inç'e büyüyor ve şimdi papatya zinciri aygıtlarını kullanmanıza izin veren iki Thunderbolt 3 bağlantı noktası içeriyor.

500cd/ m2 parlaklığa ve DCI-P3 renk desteğine sahip hala canlı bir ekran ve 85W'a kadar güç gerektiren dizüstü bilgisayarları şarj edecek. Ayrıca daha az talepkar çevre birimleri için normal USB-C bağlantı noktalarının üçlüsünü bu modelde bulacaksınız.

Bu model 699 dolar ki bu fiyat daha eski model ile aynı. Ancak Apple onaylı daha büyük bir ekran arayanlar için bu model pek yardımcı olmayacak. Şirket için kullanımda Apple'ın 31.6 inçlik modelleri kullanmaya başladığı söyleniyor. Bu doğruysa kendisi kullandıktan sonra bu modellerin satışını da bir anlamda başlatabilir.

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Kaynak: Teknotalk.com