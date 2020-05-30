Apple, LG'den LCD Panel Üretiminin Hızlandırılmasını İstedi
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Apple, LG'den LCD Panel Üretiminin Hızlandırılmasını İstedi

Apple, LG'den LCD panel üretim hızının artırılmasını istedi. LG Display, iPad talep hızına yetişebilmek için iPad ekranlarının üretimini hızlandırdı.

Apple, LG'den LCD Panel Üretiminin Hızlandırılmasını İstedi
30.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:50

Apple, LG'den LCD panel üretim hızının artırılmasını istedi. LG Display, iPad talep hızına yetişebilmek için iPad ekranlarının üretimini hızlandırdı.

LG LCD Panel Üretiminde Vitesi Arttırdı

Koronavirüs sürecinde birçok şirket uzun bir süre faaliyetlerini durdurmuştu. Apple ve LG'de bu virüs sürecinde üretimde hız kaybetti. Bu süreçte artan iPad talebine yetişemeyen Apple, LG Display'den iPad modelleri için hızlı LCD paneller üretilmesini talep etti.

Pandemi sırasında Asya kıtasında büyük ekranlı cihazlarda fark edilir bir talep artışı olduğunu söyleyen sektör çalışanları, Apple'ı üretimde hızlandırmaya itti. Bu süreçte bu tarz cihazlara taleplerin düşeceğini düşünen Apple, LG ve diğer tedarikçilerinden siparişleri düşürmelerini talep etmişti.

Ancak durum beklediği gibi olmadı ve büyük ekranlı cihazlara talep arttı. LG Display, şu anda tüm hızıyla Apple'ın tablet modeli iPad için ekran üretmeye çalışıyor.

Apple her ne kadar talepler konusunda beklediği sonucu almasa da, satışların artması firma için tabiki olumlu bir durum. Bakalım Koronavirüs sonrası tablet pazarında satışlar nasıl olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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