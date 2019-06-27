Apple, LCD Üretiminin Bir Kısmını Çin Dışına Kaydırıyor

Apple'ın LCD tedarikçisi olan Japan Display (JDI), iPhone XR için Liquid Retina ekran ve eski modeller için LCD ekranlar üretiyor. OLED pazarı için geç kalan Japan Display'in iş hacminin %60,6'sını ise sadece Apple oluşturuyor. Çin destekli bir sermaye ve Tayvanlı bir ekran üreticisi tarafından neredeyse öz sermayesinin yarısı kadar destek alacak olan firma, kötüye giden finansal durumu yüzünden anlaşmada revizyona gitmek durumunda kaldı.

Japonya'nın Asashi gazetesinde yer alan bir habere göre Apple, Japan Display'e 100 milyon dolarlık bir yatırımda bulunacak. Apple, ayrıca kurtarma planının bir parçası olarak LCD panel siparişlerini artıracak ve Çin merkezli tedarik zincirinden uzaklaşacak. Çin hükûmeti destekli Silk Road Fund ve Tayvanlı TPK Holding'den elde edebileceği 650 milyon dolardan olan Japan Display, salı günü yaptığı açıklamada farklı yatırımcılardan nakit girişi beklediğini söyledi. Bu iki firmanın yerine alacak olan Harvest Technology ve Oasis'ten de 650 milyon dolara yakın bir yatırım bekleniyor.

OLED üretimi için geç kalan Japan Display, ayrıca iPhone XR'ın ekran üretimini de Aralık ayında durdurdu. LCD tedarikçisi, 2015 yılında Apple'ın aldığı hatalı kararlar yüzünden de zor durumda kalmış, satılan ekran başına yapılan anlaşmayla 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma sağlanmıştı. Bu senenin başında çıkan haberlere göre Apple, bu anlaşmadan doğan paranın büyük bir bölümünü hâlâ ödemedi.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Tokyo merkezli şirketin bir kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyduğu kesin. 2017 yılında 260 milyon dolarlık bir kayıp yaşayan şirketin bu zararı geçtiğimiz sene 2,3 milyar dolara yükselmişti. Apple'ın 2017'den bu yana çıkardığı iPhone modellerinde OLED ekrana ağırlık vermesi ve bundan sonra da bu kararında değişiklik yapmaması, Japan Display'in içinde bulunduğu zor durumun o kadar kolay bitmeyeceğinin de bir göstergesi.