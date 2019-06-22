Apple, Kullanıcılarını Gift Card Dolandırıcılığına Karşı Uyarıyor

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da ve diğer bir mağazası iTunes'ta geçerli olan Gift Card'lar (Hediye Kartı), ülkemizde de çeşitli teknoloji mağazalarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu kartları ücreti karşılığında satın alıp bahsettiğimiz mağazalardan birisine içerisinde bulunan kodu girdiğimizde hesabımıza satın almış olduğumuz miktar kadar bakiye ekleniyor.

Apple ise kullanıcılarını ortalıkta dolaşan ve bir anda büyük çaplara ulaşan Gift Card dolandırıcılığına karşı uyarıyor zira birçok Apple kullanıcısı, bu dolandırıcılık yönteminden yakın zamanda mağdur oldu ve bunu Apple'a bildirdi. Şikâyetçi olan kullanıcılar, kendilerinin ABD Vergi Dairesi tarafından arandıklarını söylediler.

Kendisini ABD Vergi Dairesi çalışanı olarak tanıtan bir kişi, aradığı kişilerin vergi borçları olduklarını ve bu vergi borcunu çok kolay bir şekilde borçları kadar değerde iTunes Gift Card satın alarak ödeyebileceklerini söylüyorlar. Dolandırıcının sözlerine güvenen kullanıcılar, Gift Card'ı satın alıyorlar ve içerisinde bulunan kodu dolandırıcıya sesli bir şekilde okuyorlar. Bu andan itibaren dolandırıcı kişi, telefonu kapatıyor ve almış olduğu kod ile Gift Card'ı hesabına ekliyor.

Telefon dolandırıcılığının ülkemizde de sıklıkla mağduriyet yarattığı düşünüldüğünde kullanıcıların bu tarz durumlara karşı dikkatli olmasında fayda var. Apple ise kullanıcılarının hiçbir bilgisini telefon üzerinden paylaşmamasını, bu ve benzeri bir durum yaşandığında derhal bir Apple bayisine uğramasını öneriyor.