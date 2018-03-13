Apple Koleksiyonunun Böylesi...

eBay'deki bir satıcı, bir düzineden fazla eski Apple prototipini satışa çıkardı. Ürünlerin adında Steve Wozniak'ın adı geçse de, satıcının Apple'ın kurucu ortağıyla bir ilgisi yok.

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Kaliforniya'da bir Lexus bayiliğinde çalışan Plain, eski Apple koleksiyoncusu topluluğunun bir üyesi. Ancak çoğu koleksiyoncunun aksine Plain, protototipleri satımayı tercih ediyor. Plain'in koleksiyonu oldukça geniş. Satıcının sahip olduğu Apple ürünleri arasında Apple'ın ilk laptopu Mac Portable, Apple'ın ilk Powerbook'u 170, bir G3 iBook, Macintosh TV, bir Apple IIc ve Lisa 2 var.

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Üniversiteyi bitirdikten sonra koleksiyona başlayan Plain, yaşadığı Bay Area'da iş aradığı sırada para kazanmak için G4 Cube'leri değiş tokuş etmeye başladı. Satış işini zamanla genişleten Plain, Bay Area'da yaşayan eski Apple mühendislerine de ulaştı. Mühendislerle arkadaş olan Plain, eski Apple ürünlerini yığmaya başladı.

Plain'in koleksiyonunda birinci nesil iPhone ve iPad dahil olmak üzere şu an 48'den fazla cihaz bulunuyor ancak satıcı, bunların hepsini elinde tutmayı planlamıyor.



