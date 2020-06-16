Apple Kestirmeler için Yeni Özellik: Hey Siri, Polis Beni Kenara Çekti!
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Apple Kestirmeler için Yeni Özellik: Hey Siri, Polis Beni Kenara Çekti!

Apple tarafından 2018 yılında kullanıma sunulan Kestirmeler uygulaması, kullanıcıların birkaç adımda kısayollar oluşturabilmesine ve diğer kullanıcıların oluşturduğu kıyasollara erişebilmesine olanak sunuyor.

Apple Kestirmeler için Yeni Özellik: Hey Siri, Polis Beni Kenara Çekti!
16.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:27

Apple tarafından 2018 yılında kullanıma sunulan Kestirmeler uygulaması, kullanıcıların birkaç adımda kısayollar oluşturabilmesine ve diğer kullanıcıların oluşturduğu kıyasollara erişebilmesine olanak sunuyor. Apple Kestirmeler uygulaması için tasarlanan yeni kısayol, kullanıcıların polisle yaşayabileceği sıkıntılı süreçlerde yardımcı olmayı hedefliyor. İşte merak edilen detaylar!

Apple Kestirmeler Güvenliği Sağlayacak

Son zamanlarda küresel ölçekte yaşanan olayların ardından harekete geçen bazı kullanıcılar, polisin şiddet uygulamasından şüphe duyan kişilerin faydalanabileceği yeni bir kısayol geliştirdi. Kullanıcıların normalde birkaç adımda gerçekleştirmesi gereken tüm işlemler, Kestirmeler uygulamasının sayesinde yalnızca tek bir cümle ile gerçekleştirilebilecek: "Hey Siri, polis beni kenara çekti."

Söz konusu komutun verilmesinin ardından devreye giren işlemler ise şu şekilde olacak:

Çalmakta olan müzik duraklatılacak.

Cihazın parlaklığı ve ses düzeyi düşürülecek.

Rahatsız etmeyin özelliği açılacak.

Önceden belirlenmiş kişilere durumunuza dair bir yazı ve konum gönderilecek.

Ön kamera açılacak ve video kaydı başlayacak.

Kayıt durdurulduğunda görüntüler önceden seçili olan birisine gönderilecek.

Kestirmeler uygulamasında yaşanan sorunlardan ötürü bu uygulamanın kilit ekranında çalışmadığını, benzer bir şekilde yalnızca iOS cihazlara özgü olduğunu ve her ülkede yeterli performans ile çalışamayabileceğini vurgulayalım. Peki siz bu kısayol hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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