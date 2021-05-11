Apple Kendi Oyun Konsolunu Üretmek İçin Kolları Sıvadı

Apple firmasının, oyun el konsollarına artan talepten faydalanmak için yeni bir çalışma yaptığı bildirildi. Şirket, Nintendo Switch'e benzer yeni nesil bir oyun konsolu üretecek!

Oyun konsolları son dönemde büyük bir yükseliş trendi yakaladı. Uzmanlar bu durumun üç ana nedeni olduğunu söylüyor; Üretilen cihaz sayısında büyük artış, çok sayıda ilginç oyunun piyasaya sürülmesi, tüm dünyanın coronavirüs pandemisi nedeniyle kendini evlerinde izole etmesi olarak açıklanıyor.

Özelikle piyasada önemli bir kitleye sahip olan Sony, PlayStation 5'i pandemi döneminde çıkarması, şirket için büyük bir avantaj oldu. Pandemi kaynaklı insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmekte ve son model oyunları PlayStation 5 üzerinde oynayarak izole bir şekilde eğlenmektedir.

Son dönemde yapılan araştırmalara göre; Sony PlayStation 5'e olan yüksek talep gösteriyor ki, oyun konsolları her zaman piyasada önemli bir nüfusa sahiptir.

Piyasanın bu kadar büyük olması birçok firmanın iştahını kabartmaktadır. Apple firmasının, oyun el konsollarına artan talepden faydalanmak için yeni bir çalışma yaptığı gündemde yerini aldı.

Apple Kendi Oyun Konsolunu Üretmek İçin Kolları Sıvadı

WCCFTech'e göre, Cupertino merkezli şirket taşınabilir bir oyun konsolu üretmek için kolları sıvadı. Apple yeni oyun konsolu, Nintendo Switch'e benzer olacak ve yeni nesil bir işlemci alacak.

Taşınabilir hibrit konsolun özellikleri arasında Apple; güçlü bir grafik hızlandırıcıya, verimli bir soğutma sistemine ve ışın izleme desteğine sahip özel bir yonga kullanacağı açıklandı.

Şirketin geliştirme ekibi, oyun konsolun birkaç prototipini hazırladığı ve Apple Arcade için özel oyunlar tasarladığı bildirildi. Apple firması, yeni konsolları için üreteceği oyunları geliştirmesi için oyun stüdyosu Ubisoft ile çalışacağı bildirildi.

Sonunda Apple bir oyun konsolu yayınlayacak mı ve bu süreç ne kadar sürecek. Sızıntılar dışında, şirket bir açıklamada bulunmadı.

Apple, Kamera Bileşenlerini Çin Yerine Güney Kore'den Temin Edecek!

Apple, akıllı telefon kameraları için bileşenler üreten Güney Koreli üreticilerle işbirliğini genişletme kararı aldı. Apple Koreli üreticiler ile yakın ilişkiye girmesinin ana nedeni olarak, ABD ve Çin arasında gerçekleşen ticaret savaşları gösteriliyor.

Korea IT News yayınladığı habere göre Apple, kamera bileşenleri üreten Çinli şirket Ofilm ile ilişkisini bitirdiği ve Koreli üreticiler ile işbirliği yaptığı bildirildi.

Geçen yıl ABD Ticaret Bakanlığı, bazı Çinli üreticiyi kara listeye aldı ve ardından Apple yeni ortaklar aramak zorunda kaldı. OFilm 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, "belirlenmiş yabancı bir şirketin" Çinli üretici ve yan kuruluşlarıyla ortaklığını sonlandırma kararı aldığını söyledi. Apple doğrudan adlandırılmasa da; OFilm'in gelirinin önemli bir kısmını ortak girişimden aldığı biliniyor ve etkileşim sona erdikten sonra kamera üretimini Çinli Wingtech'e sattı.

ABD Ticaret Bakanlığının yaptırımından önce, Apple kamera bileşenleri konusunda; OFilm, Sharp ve LG Innotek ile çalışıyordu. Şirket şimdi, Güney Kore'li ortaklar ile yola devam edeceği ve LG Innotek ile daha fazla işbirliği yapacağı bildirildi.

Kaynak: Tekmoloji