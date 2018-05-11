Apple, Kendi Kredi Kartını Çıkarıyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Apple ve Goldman Sachs, yeni bir ortak kredi kartı çıkarmak için hazırlıklara başladı.

GELECEK YIL MÜŞTERİLERE SUNULACAK

Habere göre, planlanan kredi kartı Apple Pay markasını taşıyacak ve gelecek yıl müşterilere sunulacak.

Apple, Goldman Sachs ile yaptığı anlaşma sonrasında müşterileri için ödül kartı konusunda Barclays PLC ile uzun süredir devam eden işbirliğini de sona erdirecek.