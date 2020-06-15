Apple Katlanabilir iPhone Modeli Üzerinde Çalışıyor Apple son zamanlarda aldığı pek çok patent ile birlikte yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığına işaret ediyordu.

Apple son zamanlarda aldığı pek çok patent ile birlikte yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığına işaret ediyordu. Nitekim şirketin yöneticileri, bu alanda geç kaldıklarını ve bu durumu telafi etmek istediklerini de sık sık belirtmekteydi. Güvenilir sızıntıları ile tanınan Jon Prosser yaptığı paylaşımda katlanabilir iPhone modeli için uzun süre beklememize gerek olmayacağını vurguladı. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Katlanabilir iPhone Modeli Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Bir takipçisinden gelen soru üzerine Apple'ın bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığını belirten Jon Prosser, bu modelin bu sene içerisinde çıkmasının imkansıza yakın bir seviyede olduğunu buna karşın önümüzdeki senelerde - ve muhtemelen kısa bir dönemde - karşılaşabileceğimizi belirtti.

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— Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020

Mevcut durumda katlanabilir telefonlar mükemmel olmaktan hala uzak. Samsung'un bu alanda tanıttığı ilk modelde işler iyi gitmemiş olsa da edinilen tecrübeler ışığında daha başarılı bir modelle karşımıza çıktı. Apple ise ürünlerinde genellikle acele eden tarafta değildir ve en iyi seviyeye ulaşana kadar beklemekten çekinmez.

Yeni modelin ne zaman çıkacağı ile ilgili bazı belirsizlikler bulunsa da mevcut raporlar 2021 yılının sonuna kadar satışa sunulmasının mümkün olduğunu işaret ediyor. Yani en fazla bir buçuk sene daha beklememiz gerekmekte. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.