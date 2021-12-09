Apple uzun zamandır yeni ürünlerini tanıtmak için çalışmalar yürütüyor. Şirket, 2022 yılında piyasaya süreceği iPad ürünleri şimdiden sızıntısını yapmış bulunuyor. Ancak yapılan bu planlama, Apple firması için gecikebilir.

Özellikle pandemi döneminde, büyük teknoloji şirketlerinin başına bela olan bileşen sıkıntısı, 2022 yılında da etkisini göstermeye devam edecek. Tedarik zincirinde yaşanan kısıtlamalar, bir yılı aşkın süredir küresel bir sorun haline geldi ancak teknoloji devi Apple, kendi üretim hatlarını herhangi bir soruna sahip olmadığını açıklamıştı.

Ancak gelen yeni rapor da, bileşen kaynaklı üretim sorunu Apple'da etkilemeye başladığı ve on yıldan uzun bir süredir ilk kez iPhone üretimini durdurduğu bildirildi.

Apple, iPhone ve iPad Üretimini Durdurduğu Açıklandı

Gelen bu bilgi, şirketin Ekim ayında halka açıklanan iPhone 13 serisi üretimine ilişkin kendi tahminlerinden yola çıkarak hesaplandı.

Apple daha önce, yılın son üç ayında 90 milyon yeni iPhone birimi üretmeyi planlarken, tahmini olarak bu sayı 80 milyon olarak açıklandı. Yani kendi planında 10 milyon daha az üretim sağlamış oldu.

Şirket yaşanan bu planlama yoksunluğu nedeniyle, iPhone üretiminde sorun olabileceği konuşuldu. Şirket, iPad üretimi konusunda da net bir rakam açıklamadı. Bu nedenle söylentiler ve sızıntılar ortada gezmeye başladı.

Hazırlanan bir rapora göre, her iki Apple ürününün montaj hatlarının, üretimlerinde kullanılan bileşenlerin yetersizliği nedeniyle "birkaç gün" durdurulduğunu belirtiyor. Apple firmasının üretim sıkıntısının ana nedeni olarak, Çin kaynaklı güç kesintileri ve Malezya-Vietnam gibi güneydoğu asya ülkelerinde gerçekleşen kapanmaların etkili olduğu söyleniyor.

Bu durumun, pandeminin başlangıcından bu yana Apple'ın tedarik zinciri kısıtlamasının cihazlarının üretimi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu görünmektedir.

Ekim ayının ilk haftası, Apple ana tedarikçileri olan Foxconn ve Pegatron için güzel geçtiği açıklanmıştı. Bu iki tedarikçinin üretimi 24 saat hiç kesilmediği söylendi. 2022 yılı için bu olumlu senaryo, tam tersine dönebilir.

Apple'ın tedarikçileri işçilere fazla mesai vermek yerine söz konusu süre içinde onlara izin verdi. Genelde bu dönemde şirket tedarikçileri yoğun bir şekilde çalışırdı. Ancak bileşen sıkıntısı nedeniyle mesai kavrağı tedarikçiler için gerçekleşmedi.

Yasanan bileşen kıtlığı, Apple'ın önümüzdeki yıl gelir beklentilerini etkilemeye devam edecek ve düşüşün milyarlarca dolar olması bekleniyor.

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