Apple, iPhone Pil Onarımına Kilit Koyuyor, Sadece Kendisi Değiştirecek!

10.08.2019 03:21

Apple Orjinal Batarya Olsa Bile Değişimi Kendisi Yapmak İstiyor



Apple iPhone Pil Değişimini Kendinden Başkasının Yapmasını Engelliyor. Apple pil değişimini engelliyor.

Apple, en yeni iPhone'larında uykuda olan bir yazılım kilidini etkinleştirerek, etkili ve yeni bir politikayı etkili bir şekilde duyuruyor: yalnızca iPhone'lara Yalnız Apple Pilleri Girebilir ve Sadece Onlar Değiştirebilir!

iFixit'in haberine göre iPhone Batarya Değişikliğini üçüncü parti firmalar veya kişilerin yapmasına engel olacak önlemler alıyor. Üstelik bu orjinal batarya olsa bile …

iFixit raporuna göre Apple tarafından değiştirilmeyen iPhone XS, XR ve XS MAX bataryaları için hizmet verilmemesini söylenen bir mesaj ortaya çıktı. Mesaj hem iOS 12'de hemde iOS 13 Beta'da görünüyor. Üstelik telefona orjinal Apple batarya takılı olup olmadığına da bakılmıyor.

Servis mesajı gördüğünüzde "Batarya Sağlık" Menüsüne girersiniz. Size önemli bir Batarya mesajı verilir. "Bu iPhone'un orijinal bir Apple Pili Olduğu Doğrulanamıyor. Bu pil için sağlık bilgisi mevcut değil" Yazısı göreceksiniz.

Bu mesaj tipik olarak telefona takılı bataryanın sağlığını gösteren standart yüzde göstergesinin yerine geçiyor.

Her ne kadar iFixit, bu mesajların bataryanın işlevselliğini etkilemediğini belirtse de; yedek bataryanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini söylemek zorlaşıyor. Bu batarya yepyeni de olabilir veya tamamen arızalı da olabilir. Her iki şekilde de size telefonun servise gitmesi gerektiği söylenecektir.

iFixit bu durumu bir arabadaki "Yağ Değişimi" uyarısına benzetiyor. Ancak bir yetkili servis bu yağ değişikliğini yaparsa bu mesaj silinir.

Teknik olarak, mikrokontrolör yongasını orijinal bataryadan çıkarmak ve batarya Sağlık özelliğini geri yüklemek için değiştirdiğiniz yeni bataryaya dikkatlice lehimlemek mümkündür. Ancak herhangi bir onarım için makul olmayan bir gerekliliktir, bir batarya değişimi kadar basit bir şey için bu olmamalıdır.

Apple ile bu konuda bağlantı kurmaya çalışmış olsa da bu mesaj hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

YouTube kanalı The Art of Repair, mesajın kaynağının, normal olarak telefonun batarya kapasitesi ve sıcaklıkları hakkında bilgi sağlayan batarya üzerine kurulu bir Texas Instruments mikro denetleyicisi olduğunu rapor ediyor. Bunun gibi mikro denetleyicilerin çoğu batarya da olabileceğini, Apple'ın bu durumda batarya değişikliklerini kontrol altına almak; yani yetkili servislerindeki teknisyenlerin müdahale edebileceği bir kimlik doğrulaması özelliği de içerebilir.

Yeni uygulama etkili bir şekilde iPhone Pilinizi değiştirebileceğiniz yerleri sizin için kısıtlıyor. Görülen o ki telefonunuzu bir başkasının tamir etmesini istemiyor.

Pil Değişimi Apple'a Ciddi Zarar Vermişti



Apple'ın onarım uygulamaları geçmişte yoğun bir incelemeyle karşı karşıya kalsa da, iPhone pilleri özellikle dikkat çekici. 2017'de Apple'ın zaman içinde eskiyen pillerin performansını devam ettirmek için iOS üzerinden yazılım kısıtlamaları yaptığı ortaya çıkmıştı. Bundan sonra ise bir yıl süreyle pilleri değiştirme maliyetlerinde önemli indirimler yapmıştı.

Binlerce dolara aldığınız cihazlarınızı onarabilme yeteneğine sahip olabilmeniz oldukça önemlidir. Bileşenler yıprandıkça değiştirebilmek telefonunuzu daha uzun süre kullanabilmeniz anlamına gelir. Bu sizin için paradan tasarruf sağlamanıza yardımcı bir özellik ancak şirketlerin büyümelerine ve satışlarına zarar. Elbette bunun yanı sıra çevresel atıkların azalması anlamında da önemli…

İnsanlar ucuz batarya tamirlerine ulaşabildiklerinde telefonlarını daha uzun süre kullanıyorlar. Apple pil değişim ücretlerini düşürdüğünde bundan bir çok iPhone kullanıcısı faydalandı ve Apple'ın satışları bir anlamda kendi eliyle baltalanmıştı.

Apple, çevre dostu bir şirket olmaya istekli. En yeni Mac mini ve MacBook Air bilgisayarları yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapıldı ve dünya çapında yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından güç kullanımına önem veriyor. Apple şirketini olabildiğince çevre dostu tutmak istiyorsa onarım hizmetlerine erişim bu noktada oldukça önemli.

Apple pil değişimini engelliyor. Kendinden başkası iPhone Pilini değiştirsin istemiyor.

Kaynak: Teknotalk.com