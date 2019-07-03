Apple, iPhone'lar Arası Kablolu Veri Transfer Yöntemi Geliştiriyor

Bugünün erken saatlerinde Apple, iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13, watchOS 6 ve macOS Catalina için üçüncü geliştirici betalarını yayınladı. Yeni betaların odak noktasında performans geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri olsa da yeni özellikler de ortaya çıktı.

iOS 13 beta 3 ve beta 2 arasındaki kod değişikliklerini inceleyen 9to5mac editörleri, Kurulum uygulaması içerisinde bazı değişiklikler keşfetti. Bu yeni kodlar da Apple'ın veri transferi konusunda yeni yöntemler denediğinin ipuçlarını verdi.

(İŞLEM_DETAY_KABLOLU = "Diğer iPhone'unuzun transfer işlemi tamamlanana kadar bu iPhone'a ve güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.")

Şu an için yeni bir iOS cihazı kuran kullanıcılar, verilerini iTunes ya da iCloud aracılığıyla alabiliyor. İkinci seçenekte daha hızlı bir işlem için mevcut hesaba bağlı olan cihazla yeni cihaz yan yana olursa kablosuz bir şekilde veri transferi işlemi tamamlanabiliyor.

iOS 13 beta 3 kodlarının içerisinde bulunan bu yenilikler, iOS kullanan cihazlar arasında kablo kullanarak hızlı bir veri transferi yönteminin bulunmaya çalışıldığına işaret ediyor. Apple şu an için iki ucunda da Lightning çıkışı bulunan bir kablo satmadığı için bu işlemin nasıl gerçekleşeceği bilinmiyor. Apple'ın bu teknolojiyi kullanmaya karar vermesi durumunda çift Lightning uçlu kabloların hayatımıza girebileceğini söyleyebiliriz.