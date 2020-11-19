Apple, "iPhone bataryaları davası"nın kapanması için 113 milyon dolar ödeyecek
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BBC

Apple, "iPhone bataryaları davası"nın kapanması için 113 milyon dolar ödeyecek

19.11.2020 06:12 | Son Güncelleme: 19.11.2020 06:16
Apple,

Apple'a karşı açılan davada, kullanıcıları sıklıkla yeni modelleri almaya teşvik etmek için şirketin iPhone yazılım güncellemeleriyle telefonları büyük oranda yavaşlattığı suçlaması yapılıyor.

Apple'a karşı açılan davada, kullanıcıları sıklıkla yeni modelleri almaya teşvik etmek için şirketin iPhone yazılım güncellemeleriyle telefonları büyük oranda yavaşlattığı suçlaması yapılıyor. Apple, suçlamaları düşürmek için 113 milyon dolar ödeyerek uzlaşma yoluna gidiyor.

ABD'nin davaya müdahil olan 33 eyaleti, Apple'ın eski iPhone modellerinde bataryaları özellikle çabuk tükenecek şekilde ürettiğini savundu. "Batarya ömrünü uzatma" gerekçesiyle yapılan yazılım güncellemeleri de, telefonların hızını büyük oranda düşürdü. Bu durum, yeni modellerin satışını artırdı.

Milyonlarca kullanıcı, iPhone 6, 7 ve SE modellerindeki güncellemelerin ardından performans düşüklüğünden olumsuz etkilendi. 2016'da ortaya çıkan skandal, ABD'de "bataryagate" olarak anılıyor.

Apple, davayla ilgili yorum yapmadı. Ancak daha önceki açıklamalarında, uzun vadede bataryaların ömrünü uzatmak için telefonların performansının düşürüldüğünü savunmuştu.

Apple, Mart ayında benzer bir konuda açılan farklı bir davada da uzlaşma yoluna gitmiş ve 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

2016'da Apple, iPhone'un 6, 7 ve SE modellerinde yazılım güncellemesi yapmış; bunun sonucunda telefonların hızı büyük oranda düşmüştü.

Beklenmeyen yavaşlama

Apple, 2017'de bu modelleri özellikle yavaşlattığını kabul etmiş; ancak gerekçe olarak kullanıcıların batarya ihtiyaçlarının giderildiğini çünkü güncellenen yazılımla daha az batarya kullanıldığını savunmuştu.

Davacı eyaletler ise Apple'ın "aldatıcı şekilde hareket ettiğini" savunmuş ve ya bataryaların değiştirilmesi ya da en başından yazılım güncellemesinin hedefini açıklaması gerektiğini söylemişti.

Apple, yazılımdaki yavaşlamanın finansal kazanç için yapıldığı iddialarını reddediyor.

Ancak dava açılan eyaletlerden biri olan Arizona'da Avukat General Mark Brnovich, "Güncelleme sonrası yaşanan yavaşlama karşısında milyonlarca kullanıcı, daha iyi hizmet alabilmek için tek çözümün iPhone'un yeni modellerinden birini satın almak olduğuna karar verdi. Apple elbette ki bu durumun satışlarına yapacağı olumlu etkinin tamamen farkındaydı." açıklaması yaptı.

Davanın sonlanması için uzlaşma yoluna gitmeyi kabul eden Apple, halen yanlış bir adım atmadığını ve kanunları ihlal etmediğini savunuyor.

Ödeyeceği 113 milyon doların yanı sıra şirket, gelecekte batarya yönetimi konusunda yazılım güncelleme notlarında, internet sitesinde ve 'ayarlar' bölümünde detaylı bilgi vermeyi kabul etti.

BBC

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