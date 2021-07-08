Apple, iPhone'a Üçüncü Taraf Uygulama Yüklemelerini Önemsiyor
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Apple, iPhone'a Üçüncü Taraf Uygulama Yüklemelerini Önemsiyor

Apple, iPhone'a Üçüncü Taraf Uygulama Yüklemelerini Önemsiyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Facebook, Comscore tarafından Apple'ın üçüncü taraf uygulama yüklemelerini caydırdığını iddia eden yeni bir araştırmaya sponsor oldu.

Facebook, Comscore tarafından Apple'ın üçüncü taraf uygulama yüklemelerini caydırdığını iddia eden yeni bir araştırmaya sponsor oldu. Aksine Apple, önceden yüklenmiş uygulama kullanımıyla ilgili çalışmayı "Cidden Kusurlu" olarak adlandırıyor.

Apple

Apple, insanların bu uygulamalardan geçiş yapmakta zorlandıkları iOS ve iPad uygulamalarını sürekli olarak güncelliyor. Bu, şirketin iPhone'a üçüncü taraf uygulama yüklemelerini caydırdığı sonucunu vermek için Facebook tarafından yaptırılan bir çalışma gibi görünüyor.

ile paylaşılan rapora göre, iPhone'da yüklü olan uygulamaların çoğu şirket ve Google tarafından yapılıyor. Comscore çalışması, önceden yüklenmiş iOS ve Android uygulamalarını popülerliğe göre sıralar.

Bu, cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelen uygulamaları içerir. Çalışmanın sonucu, Hesap Makinesi, Hava Durumu ve Saat uygulaması gibi iOS'taki hisse senedi uygulamalarının YouTube, Facebook ve Amazon'dan daha popüler olduğunu ortaya koyuyor.

Google yapımı uygulamaların diğerlerinden daha popüler olduğu Android için istatistikler hemen hemen aynı.

Facebook yaptığı açıklamada "Comscore, Kasım ayı boyunca kullandıkları varsayılan uygulamaları soran yaklaşık 4.000 kişiden oluşan bir anketin yanı sıra uygulamalardan ve web sitelerinden düzenli olarak topladığı verileri kullandı. Sonuçlar, ABD'de iOS'taki en iyi 20 uygulamanın yüzde 75'inin şirket tarafından yapıldığını, Google'ın ise Android'deki en iyi uygulamaların yüzde 60'ını yaptığını gösteriyor. Her iki platformdaki en iyi dört uygulama, ilgili ana şirket tarafından yapılmıştır."

Daha önce de belirtildiği gibi, Apple çalışmayı "Cidden Kusurlu" olarak adlandırıyor. Facebook'a göre çalışma, önceden yüklenmiş uygulamaların rekabetçi uygulama ekosistemi üzerindeki etkisini görmek için yapıldı. Facebook, arada sırada şirket'e baskı yapmaya hevesli. Sosyal medya devi, üçüncü taraf uygulamaların uygulamalar ve web siteleri arasında kullanıcı verilerini izlemesine izin veren Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığını da sürekli olarak eleştirdi.

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Kaynak: Turkmmo

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